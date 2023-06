Oyem : Un petit garçon de 3 ans retrouvé mort après l’incendie de la maison de ses parents

Les parents de Jeremy Obiang, âgé tout juste de 3 ans, sont inconsolables depuis ce lundi à Oyem (nord du Gabon). Et pour cause, en plus d’avoir perdu leur maison dans un incendie d’une rare violence survenu dans la nuit profonde, les flammes ont également emporté la vie de leur fils. Un drame qui a laissé sans voix la famille et les habitants de ce quartier de la capitale septentrionale.

Un incendie est survenu dans la nuit de dimanche à lundi au quartier Eyenassi, dans le 2e arrondissement d’Oyem. Selon nos confrères de RTG Oyem, l’incident se serait déclaré peu après minuit dans la maison en planches qu’occupait une famille et ses 11 membres dont le jeune Jeremy Obiang. Le feu serait parti d’une bougie. Une autre vue des dégâts Ce sont les flammes qui ont réveillé les occupants de la maison de 6 chambres. Pris de panique, la famille a tenté tant bien que mal de mettre à l’abri les biens et les personnes de la folie des flammes. L’unique victime humaine, Jeremy Obiang, avait été déplacée cette nuit de la chambre des enfants par son frère ainé. Ce qui n’a pas facilité le bon décompte des enfants. C’est au petit matin que la mère âgée d’une quarantaine d’années s’apercevra de l’absence du petit garçon de 3 ans. Mais il était déjà trop tard. Son corps brulé au 4e degré sera retrouvé dans les décombres. Une découverte macabre qui a plongé cette famille dans le désarroi et la culpabilité. Une enquête d’usage a été ouverte par la police.