Owendo : Un pasteur gabonais accusé d’avoir violé au moins 5 mineures et filmé ses ébats

Les fidèles de l’église de réveil Jésus-Christ espérance des nations (JCEN) d’Owendo sont dans l’effroi depuis plusieurs jours. Et pour cause, leur pasteur Jean Yves Boussougou se serait adonné durant plusieurs années au vice le plus abject : celui de coucher avec les enfants de ses fidèles. Ce, aussi bien des filles que des garçons. Arrêté ce lundi suite à un signalement, il devrait être présenté ce mercredi devant la justice qui prononcera son incarcération ou non.

Le pasteur Jean Yves Boussougou est un véritable montre sexuel. L’homme de dieu à la tête d’une église d’Owendo depuis 2010, profitait de la naïveté de ses fidèles pour disposer de leurs enfants. On parle d’au moins 5 mineures qui seraient tombées dans les griffes de ce pervers sexuels présumés sans foi ni loi depuis au moins 2015. Visiblement bisexuel, il aurait également abusé de jeunes garçons. La tante de deux des victimes du pasteur donnant l’alerte dimanche dernier sur la toile Les foudres judiciaires de ce pasteur pédophile sont nées d’une dénonciation le week-end écoulé d’une internaute ayant révélés les agissements peu religieuses de ce pasteur. Jean Yves Boussougou sera immédiatement interpelé ce lundi où les témoignages contre lui auraient abondé. Selon plusieurs sources, en plus de violer ses victimes mineures, le pasteur-violeur filmait toute la scène. Le pédophile présumé dans son ministère C’est son bureau situé à l’arrière de la maison de Dieu qui servait de lieu de chambre de passe pour ses activités extrareligieuses et perverses. Parmi les 5 victimes déjà répertoriées, on dénombre deux adolescentes d’une même fratrie âgées de 13 et 15 ans. Jean Yves Boussougou qui était proche des parents de ces victimes, s’en donnait à cœur joie sur elles prétextant même qu’elles seraient tombées sous son charme. Ce, alors qu’il est marié et père de 6 enfants. Ce monstre religieux et délinquant sexuel est notamment accusé d’avoir eu une emprise sur ses victimes au point où il a pu faire régner un silence de cathédrale sur ses agissements et viols à repetition. Il devrait connaitre ce mercredi son sort judicaire avec sa présentation devant un juge d’instruction du palais de justice de Libreville après sa garde à vue.