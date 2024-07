Oligui Nguema à Franceville : « En 14 ans, c’est notre argent qui partait à l’étranger »

Présent depuis ce mercredi dans le Haut-Ogooué dans le cadre de l’avant dernière étape de sa série de tournée provinciale post coup d’Etat, le président de la transition n’a pas manqué de fustiger hier à Franceville le règne d’Ali Bongo. Devant une foule attentive, il a dressé un tableau sombre des années passées, justifiant ainsi l’intervention militaire du 30 août 2023 par le Comité pour la transition et de restauration des institutions (CTRI).

« Ces 14 dernières années, la gouvernance de notre pays a suscité de réels motifs d’inquiétude, engendrant un mécontentement généralisé qui aurait pu nous conduire vers des lendemains incertains », a-t-il déclaré. Ces paroles résonnent avec un sentiment partagé par beaucoup de Gabonais, frustrés par la stagnation et les scandales de corruption.

Selon le général-président, le coup de force du 30 août 2023 n’était pas seulement une prise de pouvoir, mais une « libération » nécessaire. « Dans ce contexte, le coup de libération du 30 août 2023, entrepris par le CTRI, dans une démarche inclusive, était indispensable », a-t-il affirmé. Il a salué les efforts des soldats gabonais qui ont, selon lui, éliminé un groupe d’imposteurs menaçant la paix et le partage, des valeurs chères léguées par feu Omar Bongo.

La critique du président ne s’est pas arrêtée à la gouvernance en général, mais a visé directement Ali Bongo Ondimba, qu’il a décrit comme manipulé par son entourage proche. « Ali Bongo Ondimba n’était plus au courant de rien. Car, dit-il, manipulé par son épouse et son fils, associés à sa bande trivialement appelée Young Team », a-t-il révélé, ajoutant que cette manipulation a grandement contribué au retard de développement du pays.

La province du Haut-Ogooué, pourtant berceau du pouvoir de la famille Bongo, n’a pas été épargnée par cette stagnation. « En 14 ans, vous avez eu quoi dans le Haut-Ogooué ? (...) En 14 ans, c’est notre argent qui partait à l’étranger », a-t-il lancé à la place des fêtes de la ville bondée de Francevillois, pointant du doigt la mauvaise gestion et la fuite des capitaux.

Ce discours sans concessions du président de la transition marque une volonté de rupture avec le passé récent du Gabon. En mettant en avant les échecs de la gouvernance précédente, il semble vouloir préparer le terrain pour des réformes profondes et une nouvelle orientation politique et économique pour le pays. Les Gabonais, et particulièrement ceux du Haut-Ogooué, attendent désormais de voir si cette nouvelle ère apportera les changements espérés.