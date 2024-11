Les forces armées gabonaises s’allient à la Garde nationale américaine pour renforcer leur sécurité

Les Forces armées gabonaises (FAG) et la Garde nationale de Virginie-Occidentale (GNVO) ont signé ce mercredi, un partenariat stratégique sous l’égide du State Partnership Program (SPP). Cette alliance, concrétisée lors d’une cérémonie au ministère de la Défense nationale à Libreville, s’inscrit dans le cadre des orientations données par le général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition et Chef des Forces de Défense et de Sécurité, pour renforcer la coopération internationale en matière de défense.

La ministre gabonaise de la Défense, générale de Corps d’Armée Brigitte Onkanowa, a piloté cette initiative, symbolisant la volonté de l’État gabonais de professionnaliser ses forces de défense et de sécurité. Ce partenariat vise avant tout à améliorer les capacités opérationnelles des FAG dans des domaines cruciaux tels que la sécurité nationale et la gestion des situations d’urgence. La GNVO, riche de son expérience, mettra à disposition ses compétences pour former et conseiller les militaires gabonais.

Photo de famille de la cérémonie

Le programme de collaboration porte notamment sur le renforcement des compétences militaires par des formations spécialisées, la mise en place de transferts de compétences, ainsi que le développement d’expertises dans des domaines stratégiques. Ces échanges techniques contribueront non seulement à renforcer la discipline et l’efficacité des forces armées gabonaises, mais aussi à améliorer leur capacité de réponse face aux menaces et aux crises.

Une dimension importante de cet accord porte également sur la gestion des catastrophes et des situations d’urgence. Les deux parties souhaitent renforcer la résilience des FAG face aux défis posés par les catastrophes naturelles et les crises humanitaires. Ce volet de coopération permettra aux FAG de bénéficier des connaissances et des techniques américaines en matière de gestion de crise et de soutien aux populations en période de difficulté.

Le partenariat entre les FAG et la GNVO, au-delà de l’amélioration des capacités de défense du Gabon, marque une étape essentielle dans le renforcement des relations entre le Gabon et les États-Unis. En soutenant la stabilité et la sécurité régionale, cette coopération stratégique représente un engagement fort des deux nations pour la paix et la sécurité en Afrique centrale.