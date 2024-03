Noyade massive d’adolescents à Libreville : le bilan officiel passe de 6 à 9 morts

Le drame survenu à la plage du lycée Léon Mba de Libreville, qui avait initialement enregistré 6 morts selon un premier bilan lundi, vient de s’alourdir. Selon un communiqué du gouvernement gabonais, ce ne sont plus 6 corps d’adolescents découverts mais 9 qui ont été retrouvés par les secours. Les autorités du ministère de l’Intérieur ont appelé « à la vigilance et à la prudence », mettent en cause la hausse des marées survenues sur le littoral marin de la capitale gabonaise ces derniers jours.

Lire aussi >>> Libreville : Six adolescents retrouvés morts par noyade après une baignade

On en sait désormais un peu plus sur la noyade d’adolescents suite à une baignade qui a mal tourné dimanche dernier. Alors que lundi, 6 corps avaient été rejetés par la mer, 3 autres corps ont été repêchés depuis. Il s’agit d’adolescents âgés entre 13 et 16 ans qui ont profité de la journée dominicale pour prendre un bain aux abords de la plage de cet établissement secondaire public de la capitale gabonaise.

Le communiqué gouvernemental

Le communiqué du ministère de l’Intérieur gabonais de ce mercredi 13 mars met clairement en cause dans ce drame les hausses de marée dues aux changements climatiques, qui auraient entraîné une montée inhabituelle des eaux marines, provoquant des pertes en vies humaines. « Depuis le lundi 11 mars, les services des forces de défense et de sécurité (police, gendarmerie et sapeurs-pompiers) ont retrouvé tout le long du littoral, partant de la plage du lycée national Léon Mba à Owendo, 9 corps sans vie », précisent les autorités.

Parmi les victimes, quatre ont déjà été formellement identifiées comme étant des jeunes gabonais âgés entre 13 et 16 ans Il s’agit pour l’heure de Jacques Mba Eya (13 ans), Obame Abaga (14 ans), Keurly Pendi Tebeu (15 ans) et Branly Pendi Massala (16 ans). Les autorités poursuivent leurs efforts pour identifier les 5 autres victimes qui ont perdu la vie sur les plages de la capitale gabonaise.

Face à cette tragédie, le gouvernement de la transition a exprimé ses condoléances aux familles endeuillées avant d’appeler à la vigilance et à la prudence. « En attendant des conditions météorologiques plus clémentes pour la fréquentation du plan d’eau, le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité appelle les uns et les autres à davantage de vigilance et de prudence », conclut le communiqué officiel.