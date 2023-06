Un gabonais passé à tabac puis jeté en prison pour avoir tenté de kidnapper une fillette de 2 ans

L’affaire fait grand bruit depuis plusieurs jours à Guidouma, une bourgade située près de Fougamou (Ngounié, sud du Gabon). Sans que l’on ne sache vraiment pourquoi, un grand père a été rattrapé par les riverains alors qu’il tentait de s’évaporer en forêt avec une fillette de 2 ans. Kidnapping ou crime rituel avorté nul ne le sait. Le présumé kidnappeur a été passé à tabac par les riverains avant d’être écroué en ce début de semaine à la prison de Mouila pour tentative d’enlèvement.

Pierre Ken Gueli, ce gabonais d’une cinquantaine d’années, n’est plus un homme libre. L’indélicat est soupçonné d’avoir commis un enlèvement sur une fillette de 2 ans, à l’insu des parents de cette dernière. Une entreprise qui lui vaut les foudres de la justice gabonaise en plus d’avoir troublé la quiétude des riverains qui ont fait des pieds et des mains pour arrêter le kidnappeur présumé.

Le passage à tabac du présumé kidnappeur

Selon nos confrères de l’AGP, les faits remontent au 6 juin dernier. Pierre Ken Gueli qui vit à Fougamou, se rend à Guidouma pour une petite visite à sa sœur, elle-même absente des lieux car s’étant rendu dans un campement. Il sera reçu par sa nièce, mère de la fillette de 2 ans. Alors que la mère de la victime se hâtait de lui réserver un accueil chaleureux à son oncle en cuisine selon la tradition bantu, Pierre Ken Gueli aurait profité de l’inattention de cette dernière pour prendre la clé des champs.

Le présumé kidnappeur sera aperçu plus tard dans un bistrot où il aurait offert un jus à la fillette, certainement pour gagner sa confiance. Alors qu’il tentait ensuite d’emprunter la forêt avec la gamine, il sera bloqué dans son élan par deux jeunes qui revenaient d’une scierie. Avant de passer un sale quart d’heure aux mains des riverains. La brigade de gendarmerie sera immédiatement saisie car la mère de la victime affolée, ne s’expliquait toujours pas le geste de ce grand oncle un peu spécial.

Le grand oncle après la colère des riverains

Interrogé sur son acte, Pierre Ken Gueli a nié les faits d’enlèvement portés contre lui. Il a affirmé qu’il souhaitait que la gamine le conduise en forêt au campement distant de 3 kilomètres de Guidouma pour y récupérer ses pièces d’état civil gardées par sa sœur, absente de la bourgade. Une version qui n’a pas convaincu visiblement le parquet qui a décidé de son placement ce lundi 12 juin sous mandat de dépôt à la prison de Mouila.