Mort de Patrick Moundendé : l’évêque de Mouila lance un vibrant appel à la prière et à la réflexion

L’exécution sommaire par la gendarmerie de Glenn Patrick Moundendé à Mandji (Ngounié) n’a pas laissé insensible le corps ecclésiastique de cette province. Dans un « Grand appel à la prière et à la réflexion », l’évêque de Mouila n’est pas allé par quatre chemins pour dénoncer les maux qui minent les populations dans ces zones d’exploitation de l’or noir. Reprenant les dénonciations de Glenn Patrick Moundendé, tué alors qu’il était endormi et désarmé.

Voici l’intégralité de son appel :

Il y a dans la vie d’une communauté des moments et des situations qui nécessitent un REGARD EXTRAORDINAIRE. Ce que vit notre Diocèse du côté de Mandji-Ndolii, avec le cas Glenn Patrick MOUNDENDE, Nous demande de Nous arrêter un instant. C’est pourquoi Nous Vous lançons un vibrant APPEL À LA PRIÈRE ET À LA RÉFLEXION.

Comme croyants en général et chrétiens en particulier Nous sommes appelés à :

1° Avant toute chose, Nous tourner vers Dieu, le Créateur — Lui qui nous a gratifié de vivre au Gabon, dans la Ngounié, a1 Mandji-Ndolu — et Lui demander de Nous éclairer, Lui qui connaît les pensées de tous et de chacun, et les raisons profondes des agissements des personnes.

2° Prier pour le salut de Glenn Patrick MOUNDENDE et la paix des siens d’une part, et pour les Autorités afin qu’elles soient effectivement au service de tout k peuple d’autre part.

3° Dépasser, pour cette situation inhabituelle, le clivage Opposition-Pouvoir en vue d’une réflexion saine et bénéfique pour le peuple à court, moyen et long terme, pour un Mandji-Ndolu d’abord, une Ngounié d’abord, et un Gabon d’abord, conscients que Nous sommes tous de passage sur cette terre ; et le Gabon restera après Nous.

4° Réfléchir calmement, dignement, humblement, raisonnablement, et sans passion ni parti pris, sur la situation des différentes exploitations à Mandji-Ndolu pour en dégager les bienfaits et les inconvénients, et cela même pour tout le Gabon.

5° Exhorter les Autorités à prendre des décisions qui tiennent réellement compte des faits objectifs et des revendications légitimes en vue du Bien Commun.

6° Ne pas laisser passer la grâce que Dieu veut Nous accorder par cet événement qui Nous choque et Nous interpelle tous fortement.

Par l’intercession de Notre-Dame du Gabon et avec Notre prière, veuillez recevoir chers Filles et Fils de Dieu, Norte bénédiction Apostolique.

Mathieu MADEGA LEBOUAREHAN

Evêque de Mouila