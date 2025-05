Mohamed Salah contre Victor Osimhen : qui est le véritable bombardier d’Afrique ?

Il est parfois délicat de départager les plus grands attaquants du continent africain tant leurs profils sont singuliers et leurs parcours impressionnants. D’un côté, Mohamed Salah brille par sa constance et ses records en Premier League et en sélection égyptienne ; de l’autre, Victor Osimhen s’est rapidement imposé comme l’un des meilleurs buteurs de Serie A et un élément incontournable des Super Eagles.

Cet article propose d’explorer leurs statistiques, leurs distinctions et leurs styles de jeu pour tenter de déterminer, sans prétendre à l’exhaustivité, qui pourrait revendiquer le titre de « véritable bombardier d’Afrique ».

Mohamed Salah

Mohamed Salah a émergé en Égypte avant de rejoindre progressivement les grands championnats européens. Il a fait ses débuts à Al-Mokawloon, puis s’est révélé au FC Bâle en Suisse. Après un passage mitigé à Chelsea, il a trouvé son rythme lors de prêts en Serie A, d’abord à la Fiorentina, puis à l’AS Roma, avant de s’imposer durablement à Liverpool à partir de 2017. Son ratio buts/match en championnat anglais est remarquable, témoignant d’une constance rare au plus haut niveau.

Club



Période



Matchs



Buts



Al-Mokawloon



2010–2012



37



11



FC Bâle



2012–2014



47



9



Chelsea



2014–2016



13



2



Fiorentina (prêt)



2015



16



6



AS Roma



2015–2017



65



29



Liverpool



2017–2025



286



183





Victor Osimhen

Victor Osimhen a connu un démarrage plus progressif en Europe, passant par Wolfsburg en Allemagne où il n’a pas brillé avant de s’illustrer en prêt à Charleroi. Il a ensuite rejoint Lille, où il a confirmé son potentiel, puis l’SSC Napoli, où il a explosé les compteurs. Plus récemment, un prêt à Galatasaray lui a permis de poursuivre sa dynamique. Son évolution rapide tranche avec la trajectoire plus linéaire de Salah.

Club



Période



Matchs



Buts



VfL Wolfsburg



2017–2019



14



0



Charleroi (prêt)



2018–2019



25



12



Lille OSC



2019–2020



27



13



Napoli



2020–2025



108



65



Galatasaray (prêt)



2024–2025



27



24





Statistiques comparatives

Les deux attaquants présentent des profils assez proches en termes de rendement, mais quelques différences méritent d’être soulignées. Salah affiche une longévité exceptionnelle, tandis qu’Osimhen se distingue par un ratio buts/match légèrement plus élevé en sélection.

Joueur



Matches en club



Buts en club



Ratio club



Sélections



Buts en sélection



Ratio sélection



Mohamed Salah



464



240



0,52



105



60



0,57



Victor Osimhen



201



114



0,57



40



26



0,65





Bilan en équipe nationale

Mohamed Salah

Capitaine de l’Égypte depuis plusieurs années, Salah est devenu le meilleur buteur de l’histoire de sa sélection. Il a participé à plusieurs éditions de la Coupe d’Afrique des Nations, atteignant la finale en 2017 et 2021. Son influence dépasse le simple chiffre de buts ; il reste un leader capable de faire basculer un match par sa vision de jeu et sa précision.

Victor Osimhen

Entré en sélection en 2017, Osimhen est rapidement devenu une pièce maîtresse du Nigeria. Il figure parmi les meilleurs buteurs de l’histoire des Super Eagles malgré un nombre de rencontres encore limité. Il a notamment joué la CAN 2019 et atteint la finale de la CAN 2023. Son ratio en sélection tend à suggérer qu’il pourrait, à terme, rivaliser avec les plus grands noms du continent.

Distinctions individuelles

Année



Mohamed Salah



Victor Osimhen



2017



Ballon d’Or africain



2018



Ballon d’Or africain



2022



–



Meilleur buteur de Serie A (26 buts)



2023



–



Ballon d’Or africain





Certains experts considèrent que le Ballon d’Or africain récompense autant la régularité que l’impact décisif des joueurs, et les distinctions obtenues par Salah et Osimhen illustrent bien cette dualité.

Analyse et perspectives

Constante vs explosivité : Salah incarne la régularité, avec plus de vingt buts par saison en Premier League sur sept saisons consécutives. Osimhen, en revanche, a connu une ascension fulgurante, devenant meilleur buteur en Serie A dès 2022, exploit rare pour un Africain dans ce championnat.

Styles de jeu complémentaires : Salah, ailier fin techniquement, excelle dans les courses en diagonale et la création d’occasions. Osimhen, attaquant axial puissant, fait la différence par son jeu de tête et ses prises de profondeur. Ces différences rendent tout comparatif direct délicat, selon certains observateurs.

Impact en sélection : Le ratio buts/match en sélection est en faveur d’Osimhen, mais sur un échantillon plus restreint. Salah compense par une longévité plus importante et un leadership éprouvé dans les moments forts.

Évolution future : À 32 ans, Salah pourrait voir son rendement évoluer, surtout en cas d’adaptation de son rôle sur le terrain. Osimhen, à 26 ans, est encore en phase de progression et pourrait améliorer ses statistiques globales en poursuivant dans un club stable adapté à son style.

Conclusion

Il n’existe pas de réponse définitive à la question du « véritable bombardier d’Afrique », car tout dépend des critères retenus : constance à haut niveau, ratio buts/match, impact collectif ou influence tactique. Mohamed Salah se distingue par une carrière exemplaire faite de records et de titres, tandis que Victor Osimhen symbolise une nouvelle génération de buteurs africains capables de marquer très régulièrement dès les premiers stades de leur carrière européenne .

Il serait judicieux de continuer à suivre leur évolution respective : Salah pour voir s’il peut encore repousser les limites de ses propres records, et Osimhen pour observer jusqu’où son talent brut et son instinct de buteur pourront le mener. En définitive, la richesse de la compétition entre ces deux talents reflète la vitalité et la diversité du football africain contemporain.