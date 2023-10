Moanda : Trois jeunes gabonais dealers de drogue, arrêtés avec 27 bottes de chanvre indien

Une patrouille des éléments de la brigade de gendarmerie de Moanda dans la province du Haut-Ogooué (sud-est du Gabon), a démantelé vendredi dernier un réseau de trafic de drogue. Trois dealers présumés ont été arrêtés en possession de 27 bottes de chanvre indien. Ils ont été déférés le mercredi 4 octobre dernier.

Dorlan Biloa, Marvin Mbenga Pebadi et Junior Ngossanga sont les trois gabonais qui ont été pris la main dans le sac, le 29 septembre au quartier Oasis à Moanda dans la province du Haut-Ogooué. Ils avaient en leur possession 27 bottes de chanvre indien qu’ils s’apprêtaient à écouler sur le marché noir, rapportent nos confrères du quotidien L’Union. Ce coup de filet orchestré avec maestria est à mettre à l’actif de la brigade de gendarmerie de ladite ville, qui depuis des semaines déjà était sous les talons de ces présumés vendeurs de chanvre.

Des individus méfiants et insaisissables qu’ils traquaient sans relâche. Alors que les enquêteurs faisaient le guet dans cette partie de la ville, ils n’ont pas laissé passer la chance qui s’offrait à eux. De manière à ne pas se faire repérer, aussitôt les cibles près d’eux, ils ont bondi sur leurs proies qui détenaient un sac à dos plein de 27 bottes de cannabis, une marchandise prohibée en République gabonaise. Une chasse à l’homme qui a pris fin en l’espace de quelques secondes.

Cette affaire, les limiers de la gendarmerie nationale l’ont suivi depuis près d’un trimestre. Ces derniers suspectaient ces individus d’être des dealers et bandits de grand chemin. Car, en dehors de la marchandise retrouvée en leur possession ils ont découvert des pièces à conviction accablantes dont des couteaux, des paires de ciseaux et des pieds de biche etc. Des objets qui sont aujourd’hui sous scellé et qui sont sans équivoque pour les gendarmes.

Interpellés les présumés dealers ont dans un premier temps nié les faits, prétextant que la marchandise trouvée n’était pas à eux vu que le sac était posé près d’eux lors de leur arrestation. L’exploitation d’un précieux renseignement a permis à la gendarmerie de démanteler un groupe qui s’adonnait au trafic et à la consommation de chanvre indien.

L’opération coup de poings mené par les gendarmes, a été sanctionnée par de nombreuses arrestations et la saisie d’importantes quantités de drogue. Les présumés dealers interpellés sont bien connus de la justice. Les mis en cause revendiquent même être à la tête d’un réseau de trafiquants. Le cerveau du groupe est activement recherché par les éléments de l’antenne provinciale car il serait cité dans la plupart des cas par des clients interpelés comme étant le principal fournisseur, en plus de ses trois lieutenants et démarcheurs.

Un mode opératoire lui permet d’échapper aux gendarmes qui ont de forts soupçons le concernant. En garde à vue le temps pour les enquêteurs de mettre à nu le réseau, ils ont été placés par la suite sous mandat de dépôt à la prison centrale de Franceville.