Moanda : Comilog sonne la fin de la gratuité de l’électricité et de l’eau dans certaines de ses cités

Depuis ce mardi 19 septembre dans la ville minière de Moanda (Haut-Ogooué), la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) procède au basculement de statut de compteur gratuit à celui de prépayé dans certaines habitations des cités de la Compagnie minière de l’Ogooué (Comilog) notamment à celle de Makima. C’est ce qu’a constaté hier un correspondant d’Info241 dans la ville.

Depuis ce mardi dans la ville des Oiseaux, certaines ruelles des zones de vie de la principale entreprise de la ville Comilog, ont vu débarquer les agents de la SEEG venus pour mettre fin à la gratuité en fourniture d’électricité et d’eau. Selon des agents de la SEEG trouvés sur le terrain, l’opération est l’émanation de la Comilog.

Une vue des lieux

Joint par la rédaction d’Info241 pour éclaircissement, le service communication de la Comilog a bel et bien certifié la fin de la fourniture en électricité à certaines demeures des agents dissimulés dans les cités de l’entreprise. L’opération a débuté à la mi-septembre par la Cité Makima et vise essentiellement les domiciles rétrocédés aux agents.

« Saisi il y a près d’un an de ce basculement en cours, il n’est plus question que ces charges reviennent à la poche de la Comilog », nous a indiqué notre interlocuteur à la Comilog. Avant de préciser : « Ce processus de basculement enclenché ce jour concerne aussi bien la fourniture en électricité qu’en eau (qui va se faire plus tard, ndlr) auprès des heureux bénéficiaires des logements dorénavant les leurs ». Cette mesure ne concerne pas les cités encore sous le contrôle total du leader du manganèse en Afrique.