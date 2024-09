Mitzic : Deux trafiquants d’ivoire mis aux arrêts par la police gabonaise

Deux individus ont été arrêtés le 28 août 2024 à Mitzic, dans la province du Woleu-Ntem, lors d’une opération conjointe menée par la Direction de la Lutte contre le Braconnage du Ministère des Eaux et Forêts et l’antenne provinciale de la Police Judiciaire d’Oyem, avec l’appui de l’ONG Conservation Justice. Les deux hommes, identifiés comme Sieur M.F et Sieur N.R, ont été interpellés en possession de deux pointes d’ivoire, destinées à la vente illégale.

L’arrestation s’est déroulée dans des circonstances où Sieur M.F a été pris en flagrant délit alors qu’il tentait de vendre les ivoires. Rapidement appréhendé, il a avoué être venu sur les lieux pour écouler les ivoires, tout en reconnaissant que la vente, la détention et le transport d’ivoire sans autorisation sont illégaux au Gabon. Son complice présumé, le chauffeur de taxi Sieur N.R, a d’abord nié toute connaissance du contenu transporté, avant de finir par avouer sa complicité sous la pression des enquêteurs.

Le butin des braconniers présumés

Ces deux individus risquent une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans, ainsi qu’une amende équivalente à cinq fois la valeur des ivoires saisis, conformément aux articles 390 et 398 du Code pénal gabonais. Cette arrestation souligne une fois de plus l’engagement des autorités gabonaises et de leurs partenaires dans la lutte contre le trafic d’ivoire, un fléau qui menace gravement la biodiversité du pays.

Cette arrestation souligne l’importance du travail concerté entre les autorités gabonaises et leurs partenaires dans la lutte contre le braconnage et le trafic d’ivoire. Le soutien de l’ONG Conservation Justice, notamment dans les actions de surveillance et de sensibilisation, est crucial pour renforcer les capacités locales à combattre ce fléau. Le Gabon, connu pour sa riche biodiversité, continue de faire face à des défis importants dans la protection de ses espèces emblématiques, et ces efforts conjoints sont essentiels pour assurer la préservation de ce patrimoine naturel.