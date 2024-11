Reprise du National-Foot 1 ce samedi : 13 équipes en lice et 7 mois de compétition

Après deux ans d’arrêt, le National-Foot 1 reprend ses droits ce samedi 23 novembre avec un total de 13 équipes en compétition. Cette nouvelle saison s’annonce riche en nouveautés, notamment un système de relégation et de promotion inédit, comme annoncé par le président de la Ligue nationale de football professionnel (Linafp), Brice Mbika Ndjambou, lors d’une conférence de presse ce mercredi dans la capitale gabonaise.

Un format à 13

La saison 2024-2025 du National-Foot 1 sera marquée par un ajustement de son format. Deux équipes seront reléguées en deuxième division, tandis que trois clubs de D2 accèderont à l’élite à la fin de la saison. Ce mécanisme vise à rétablir un championnat à 14 équipes, le format standard du National-Foot 1. Cette transition est notamment due à la relégation de Missile FC, sanctionné par la FIFA, réduisant à 13 le nombre de clubs engagés cette année.

La conférence de presse de cet après-midi de la Linaf

Les équipes en lice sont : Mangasport, AO CMS, USB, USO, FC 105, Lozosport, Vautour Club, CS Bendje, AS Dikaki, Lambaréné AC, Bouenguidi Sport, Stade Mandji et CF Mounana. Ces formations s’affronteront dans une poule unique au cours d’un championnat s’étendant sur sept mois.

Vers une meilleure visibilité des matchs

Pour renforcer la visibilité du football gabonais, des discussions sont en cours avec l’Office National de Développement du Sport et de la Culture (ONDSC) et le Groupe Gabon Télévision pour assurer la production et la retransmission en direct des rencontres. Une initiative saluée par les amateurs de football, qui pourront suivre leurs clubs favoris à travers le pays.

Cette relance intervient après deux années marquées par l’arrêt des compétitions nationales, une situation qui avait laissé les joueurs, les clubs et les supporters dans l’incertitude. Avec cette nouvelle saison, le football gabonais espère retrouver son dynamisme et offrir un spectacle à la hauteur des attentes.

La balle est désormais au centre pour les 13 équipes qui auront l’honneur de relancer le National-Foot 1. Une saison sous le signe de la transition et de la relance, avec pour objectif de redonner à cette compétition son lustre d’antan. La Reprise du National Foot 2 se fera quant à lui le 30 novembre avec 11 clubs.