Matsatsa  : 6 000 habitants plongés dans le noir, pris au piège des délestages à répétition de la SEEG

C’est une détresse qui dure, un supplice quotidien qui s’éternise depuis plusieurs semaines. À Matsatsa, district vieux de plus de 30 ans niché entre Lastoursville et Mounana, dans le département de Mulundu (Ogooué-Lolo, sud-est du Gabon), ses 6 000 habitants vivent littéralement dans le noir. Chaque nuit, la population sombre dans l’obscurité, soumise aux caprices d’une alimentation électrique devenue quasi inexistante.

Traversée par la Nationale 3 et distante de seulement 50 minutes de Moanda, Matsatsa couvre 68 km², regroupe 33 villages organisés autour de 11 regroupements, répartis dans deux cantons : Leyibou et Leyou. La jeunesse y domine – près de 80 % des habitants –, mais elle vit sans lumière, sans répit, sans perspective.

Une vue de la situation hier

Les coupures d’électricité, devenues la norme, ruinent le quotidien. « Nous sommes déjà comme à Libreville, chaque soir des coupures et nous dormons dans cet état. Nous avons droit à 5 heures de jus », s’indigne une habitante exaspérée à Info241. Réfrigérateurs à l’arrêt, congélateurs hors service, denrées périmées, appareils électroménagers détruits : les conséquences sont lourdes pour les familles. « On ne sait plus à quel sein se vouer », lâche un autre habitant, épuisé par cette souffrance silencieuse.

Matsatsa dépend entièrement du barrage de Poubara, dans la province voisine du Haut-Ogooué. Et le moindre orage suffit à plonger tout le district dans l’obscurité. Aucune solution durable n’est apportée, et les habitants dénoncent l’inaction. Pourquoi ne pas envisager l’installation d’un groupe de relais, comme à Koulamoutou ou Lastoursville ? Pourquoi Matsatsa reste-t-il oublié ?

Le noir partout

Face à l’indifférence, la colère monte. Le district, pourtant stratégique, se retrouve relégué à l’arrière-plan, abandonné dans un silence que seul rompt le cliquetis des coupures. Combien de temps encore les 6 000 habitants de Matsatsa devront-ils endurer ce supplice électrique sans réponse des autorités gabonaises et de dame SEEG ?