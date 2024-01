Malgré le tollé, le gouvernement institue par arrêté les critères controversés d’attribution de bourse

Alors que le monde scolaire conteste les nouvelles dispositions entourant l’attribution de la bourse au secondaire, le gouvernement gabonais a dégainé ce lundi un arrêté les instituant. Co-signés notamment par le Premier ministre Raymond Ndong et la ministre de l’Education nationale Camelia Ntoutoume Leclercq, le texte publié également hier au Journal officiel, marque dans le marbre les critères controversés de ce retour de la bourse annoncé par le président de la transition.

Alors que beaucoup s’interrogeaient sur la légalité des nouvelles modalités d’attribution de la bourse au secondaire, annoncées le 5 janvier par la ministre de l’Éducation nationale, le gouvernement de Raymond Ndong Sima n’a pas chômé. Hier, il a publié l’arrêté n°0001/PM du 08/01/2024 portant ouverture de la bourse d’études aux élèves de l’enseignement secondaire.

Fait curieux, l’arrêté de 6 articles ne fait plus mention de « bourse au mérite » mais d’une simple « bourse d’études ». Celle-ci reste de l’ordre de 24 000 FCFA par trimestre, inchangée depuis plus de 40 ans, avec une variation de 12/20 pour le premier cycle et 11/20 pour le second. Pour le reste des critères initiaux, aucun changement : il faudra être de nationalité gabonaise, assidu et avoir été orienté ou transféré officiellement dans un établissement secondaire.

Voici l’intégralité de ce texte réglementaire co-signé par 4 membres du gouvernement de la transition :