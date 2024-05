Makouké : De jeunes malfrats dérobent 86 millions à Olam Palm avant d’être cueillis par la police

L’insécurité galopante du Gabon ne sévit pas que dans la capitale Libreville. Le siège du géant de l’ago-industrie Olam Palm à Makouké (Moyen-Ogooué, centre) a enregistré un vol impressionnant, orchestré par un gang dont l’un des membres est tout juste âgé de 19 ans. Le samedi 27 avril, un groupe de trois individus, dirigé par un agent de sécurité, Peke Capitaine, a réussi à dérober la somme ahurissante de 86 millions de FCFA.

Les circonstances du vol sont aussi mystérieuses que spectaculaires, ont rapporté jeudi nos confrères de l’Union. Alors que Joseph Etho Nguema, chef d’équipe de l’agence de sécurité était en service, un individu masqué a fait irruption aux alentours de 4 heures du matin.

Une vue des lieux du cambriolage

Manque de pot pour eux, la scène a été capturée par les caméras de vidéosurveillance, révélant un cambrioleur habile ayant neutralisé et ligoté sa victime avant de la confiner dans une pièce du bâtiment. Il aurait ensuite forcé l’entrée de la salle abritant le coffre-fort à l’aide d’un pied-de-biche, emportant avec lui la somme impressionnante de 86 millions de FCFA.

L’aspect le plus saisissant de cette affaire est l’implication d’un jeune de 19 ans, nommé Henri Ntoule Ebho, élève en classe de 4e au lycée Léonard Mbamakoue de Makouké. Impliqué dans ce vol d’une ampleur considérable, cet adolescent a été appréhendé alors qu’il détenait la somme de 39 millions de FCFA. Cette implication soulève des questions sur les motivations et les circonstances qui ont conduit un individu aussi jeune à participer à une telle entreprise criminelle.

L’incident met en lumière la réalité troublante de la délinquance juvénile et soulève des préoccupations quant à l’encadrement et à l’orientation des jeunes dans la société. L’affaire du vol chez Olam révèle la nécessité d’une attention accrue à l’éducation et à l’accompagnement des jeunes pour prévenir leur implication dans des activités criminelles.