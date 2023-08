Maganga Moussavou : « Si je suis élu, je serai forcément déclaré président de la République gabonaise »

De passage à Paris, Pierre Claver Maganga Moussavou, ancien vice-président du Gabon et candidat à l’élection présidentielle du 26 août prochain y a rencontré ses compatriotes dimanche 6 août 2023.

Candidat à l’élection présidentielle du 26 août prochain au Gabon, Pierre Claver Maganga Moussavou, ancien vice-président du Gabon, ancien ministre, ancien maire de Mouila et ancien député s’est présenté à ses compatriotes le 6 août 2023 à Paris.

Chantre de "la provincialisation"

Après la projection d’un documentaire sur son parcours, son engagement politique et économique, Pierre Claver Maganga Moussavou a décliné sa vision pour le Gabon qui peut se résumer par « La provincialisation » qui est une décentralisation effective et efficace qui impliquerait une juste répartition des richesses du pays au bénéfice de toutes les populations du Gabon. Selon Pierre Claver Maganga Moussavou, la « provincialisation » mettra fin au mode de gouvernance actuel du Gabon qu’il décrit comme un être « à la grosse tête et aux membres chétifs ».

« Le pouvoir nous a piégé »

Concernant les élections à venir au Gabon qui sont pour le moins inédites avec l’élection le même jour et au suffrage universel du président de la République, des députés et des Maires, Pierre Claver Maganga Moussavou a dénoncé une ruse du régime : « Le pouvoir nous a piégé en faisant des élections groupées ». Concernant la question du candidat unique - ou consensuel, c’est selon – Pierre Claver Maganga Moussavou a déclaré « il y aurait dû avoir une union à la base » et que dans la configuration actuelle « ce n’est pas le candidat unique qu’il faut ».

« Si je suis élu, je serai forcément déclaré président de la République gabonaise »

Revenant sur son engagement politique depuis les années 80, Pierre Claver Maganga Moussavou qui est un vétéran de la politique gabonaise (il a pris part à la conférence nationale en 1990 et aux premières élections présidentielles pluralistes au Gabon de 1993) a dit à ses compatriotes « donnez-moi l’occasion de vous servir ».

Pour finir, Pierre Claver Maganga Moussavou a affirmé qu’il ne ménagera aucun effort pour être élu à l’élection présidentielle à venir au Gabon en assurant que personne ne lui volera sa victoire si les gabonais lui font confiance : « Si je suis élu, je serai forcément déclaré président de la République gabonaise ».