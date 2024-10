La couverture biaisée des médias occidentaux prive l’Afrique de 2 500 milliards par an

Une étude menée par Africa Practice et Africa No Filter a révèlé ce jeudi que la couverture médiatique négative des affaires africaines coûte environ 2 500 milliards de FCFA (4,2 milliards de dollars) par an aux économies du continent. Les stéréotypes véhiculés par les médias occidentaux sapent la confiance des investisseurs et freinent la croissance économique, notamment pendant les périodes électorales au Kenya, Nigeria, Afrique du Sud et Égypte.

L’étude souligne que les reportages sur les élections africaines sont souvent biaisés, avec une attention disproportionnée sur la violence et la fraude, contrastant avec une couverture plus favorable des pays non africains. Cette perception négative pourrait être corrigée, ce qui permettrait au continent de réduire ses taux d’emprunt, augmentant ainsi la stabilité macroéconomique.

Les pertes engendrées par cette mauvaise représentation pourraient financer des projets vitaux comme l’éducation et l’accès à l’eau potable. Les auteurs de l’étude appellent à un changement dans la narration médiatique, pour attirer davantage d’investissements étrangers et améliorer la réputation financière de l’Afrique.