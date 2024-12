RDC : L’OMS déploie ses experts contre une maladie mystérieuse découverte dans le pays

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a dépêché des experts pour soutenir les autorités sanitaires de la République Démocratique du Congo (RDC) dans l’identification d’une maladie non diagnostiquée signalée à Panzi, dans la province du Kwango. Selon le ministère de la Santé publique, cette épidémie a déjà fait 394 cas, dont 30 décès confirmés. Cette mobilisation vise à renforcer les capacités locales, particulièrement dans cette région rurale à l’accès difficile et au réseau de communication limité.

Les experts de l’OMS, en collaboration avec l’équipe nationale d’intervention rapide, apportent des kits de diagnostic, des médicaments essentiels et des outils de collecte d’échantillons pour accélérer les investigations. Parmi les symptômes observés figurent maux de tête, fièvre, toux, difficultés respiratoires et anémie. Bien que des pathologies respiratoires comme la grippe ou la COVID-19 soient suspectées, d’autres maladies, notamment le paludisme et la rougeole, font également l’objet d’analyses. Les échantillons collectés seront transférés à Kinshasa pour des tests approfondis, notamment des analyses par PCR.

Le Dr Matshidiso Moeti, Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, a souligné l’urgence d’identifier les causes et les modes de transmission pour une réponse rapide et adaptée. La maladie, signalée dans sept zones de santé du Kwango, affecte principalement trois d’entre elles. Une enquête communautaire est en cours, tandis que des rapports non confirmés font état de 44 décès supplémentaires.