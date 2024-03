Libreville : Un présumé arnaqueur arrêté pour avoir tenté de dérober 8 millions à sa proie

La Direction générale des recherches (DGR, gendarmerie) a appréhendé dernièrement un présumé auteur d’actes d’escroquerie, causant un préjudice financier à sa proie estimé à 8 000 000 FCFA, mais pouvant être bien plus élevé. La victime de trop de ce gabonais d’une trentaine d’années sera, un compatriote en quête de financement pour l’ouverture d’une clinique.

Il s’agit de Thierry Minko Nguema, poursuivi pour escroquerie en bande organisée, également connu sous le pseudonyme de « Ludovic Obiang ». Cet homme âgé d’une trentaine d’années est accusé d’avoir escroqué ou tenté d’escroquer plusieurs personnes à Libreville, selon la télévision publique Gabon 1ère. Békalé compte parmi ses nombreuses victimes qui auraient été dépouillées de 8 000 000 FCFA par cet individu.

Une autre vue du présumé arnaqueur

Le présumé arnaqueur aurait séduit sa victime, en quête de financement pour un projet d’ouverture d’une clinique spécialisée dans la banlieue de Libreville. « Nous nous sommes rencontrés quelque part et avons conclu un accord. Malheureusement, cet accord n’a pas abouti », ont déclaré nos confrères de Gabon 1ère.

L’affaire aurait été facilitée par l’action d’un certain Eddy Michel, voisin direct de Minko Nguema. Ce complice aurait remis à leur proie un bulletin de demande d’aide de la Banque européenne de développement. Quelques jours plus tard, M. Békalé aurait été de nouveau contacté par Thierry Minko Nguema, se faisant passer pour un certain Andersson du département d’aide au développement de l’Union européenne, zone Afrique centrale.

Le mode opératoire était simple : l’arnaqueur rassurait ses victimes en leur expliquant qu’il gérait les procédures administratives et qu’elles devaient effectuer un règlement pour chaque étape. Les versements se faisaient alors directement par transfert mobile, via le numéro Airtel Money de sa nièce. « C’est le numéro Airtel Money de ma nièce. C’est mon téléphone et j’ai seulement pris la carte de ma nièce pour effectuer le dépôt, car les écritures sur le mien ne sont plus très lisibles. Ce qu’il m’a remis, ce sont de petites sommes via Airtel Money », a précisé la victime.

Le 29 février, il a été appréhendé par la DGR, grâce à la ténacité et à l’expérience de la direction de la police technique et scientifique. Surpris dans son propre piège, l’individu a été arrêté par les forces de l’ordre alors qu’il croyait encore pouvoir tromper d’autres personnes.

Après avoir été placé en garde à vue, il a été convoqué au parquet et placé sous contrôle judiciaire. Le préjudice financier de l’arnaque pour laquelle il a été interpellé s’élève aux alentours de 8 000 000 FCFA, sans compter les potentielles autres escroqueries dont il aurait été l’auteur.