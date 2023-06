Les résultats du CEP session 2023 seront disponibles ce samedi 27 mai au Gabon

Initialement prévue pour ce vendredi 26 mai, la proclamation du Certificat d’études primaires (CEP) a été décalée pour ce samedi en fin d’après-midi. C’est ce qu’indique un communiqué de la direction générale des Examens et Concours signé de son responsable Robert Nzoghe Ekang parvenu à la rédaction d’Info241.

"Le Directeur Général des Examens et Concours informe les élèves, les parents d’élèves et les enseignants, que la publication des résultats du Certificat d’Etudes Primaires (CEP), session 2023 aura lieu ce samedi 27 mai 2023 dès 18 heures sur les plates formes « KEWA » et « GEST » mobilisées pour la circonstance", précise le communiqué.

Pour rappel, les épreuves écrites s’étaient déroulées le 16 mai sur l’ensemble du territoire national. Cette année, ils sont 48 507 candidats à frapper aux portes de ce premier diplôme de l’enseignement scolaire au Gabon.