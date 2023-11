Les recettes pétrolières du Gabon ont vu double au cours de l’année 2022

Le Gabon se porte bien coté pétrole. Le pays qui a augmenté sa production en 2022, a fait doublé ses recettes pétrolières. Des performances économiques à mettre à l’actif de l’environnement favorable lié à la hausse des cours du baril de pétrole et au taux de change du dollar américain.

L’activité pétrolière gabonaise a permis au Trésor public d’engranger plus de recettes. Selon la Direction générale des Hydrocarbures (DGH), les recettes se sont consolidés de 91,3% pour atteindre 1 138,7 milliards en 2022. Une embellie comparativement à l’année 2021.

L’évolution des recettes

En cause, l’augmentation de la production combinée à la hausse du prix du baril de pétrole et à l’appréciation du taux de change entre le dollar et le FCFA. En terme de volumes, les recettes pétrolières ont représenté 31,6% de la production pétrolière contre 26,1% l’année précédente.

Le Gabon a ainsi produit en 2022 75,56 millions de barils soit l’équivalent de 10,37 millions de tonnes métriques. Ce alors qu’un grave incident s’était produit le 28 avril 2022 occasionnant l’arrêt de la production durant plusieurs semaines.