Les Panthères du Gabon malmenées par les Lions de la Téranga en France

Les Panthères du Gabon ont essuyé une défaite amère lors de leur premier match amical contre les redoutables Lions de la Téranga, champions d’Afrique en titre. L’affrontement, qui s’est déroulé ce vendredi 22 mars 2024 au stade de la Licorne à Amiens, en France, s’est soldé par un score de 3-0 en faveur du Sénégal.

Dès le coup d’envoi, l’équipe gabonaise a été prise de court par l’agressivité et la détermination de son adversaire. Malgré quelques tentatives timides, les Panthères n’ont pas réussi à trouver la faille dans la solide défense sénégalaise. C’est Aaron Apindangoye qui a ouvert le score dès la 12e minute en marquant contre son camp, offrant ainsi un avantage précoce au Sénégal.

Le lourd score de la rencontre

Le Gabon a tenté de réagir, mais ses efforts ont été vains face à la détermination des Lions. À la 44e minute, M. Faye a alourdi le score en inscrivant un deuxième but pour le Sénégal, mettant ainsi les Panthères dans une position délicate à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les Sénégalais ont maintenu leur emprise sur le match, contrôlant le jeu et mettant la pression sur leurs adversaires. Sadio Mané, entré en jeu en seconde période, a scellé la victoire des Lions en marquant le troisième but à la 90e minute+2.

Cette défaite marque un coup dur pour Thierry Mouyouma et son équipe, qui ont dû faire face à l’absence de certains cadres tels que Guelor Kanga, Denis Bouanga et Pierre-Emerick Aubameyang. Malgré cette contre-performance, les Panthères auront l’opportunité de rebondir lors de leur prochain match contre le Congo, où elles auront à cœur de montrer leur véritable potentiel.