Les médias publics gabonais en grève illimitée sauf contre le pouvoir de Libreville

Drôle de grève générale illimitée que celle déclenchée depuis ce lundi par la coordination des syndicats des communicateurs des médias publics (SYNAPAP et SYPROCOM). Alors qu’ils réclament l’avancement de plusieurs droits bloqués par le pouvoir exécutif, les agents Gabon Télévision et Radio Gabon ont décidé que cette grève ne toucherait finalement pas les activités du président de la République, du gouvernement et des « institutions républicaines ».

Gabon 1ère et Radio Gabon, les deux principaux médias publics gabonais, sont en grève illimitée depuis ce lundi à la suite d’une assemblée générale tenue le même jour à la Maison Georges Rawiri, abritant leurs locaux. Les agents en colère réclament entre autres l’ouverture des négociations avec le gouvernement sur plusieurs de leurs revendications restées lettres mortes jusqu’ici. Privant au passage le public de plusieurs programmes. Une autre vue de la Maison Georges Rawiri Parmi ces revendications figurent le statut particulier des communicateurs du secteur public, l’augmentation des montants de la Redevance audiovisuelle et cinématographique (RAC), l’amélioration des cadres juridiques créant les entités par la prise des textes d’application, la régularisation des situations administratives... Un chapelet de revendications sans suite favorable sur la table des autorités gabonaises malgré le préavis de grève qui a expiré dans l’indifférence totale le 29 juin. Mais contre toute attente, les mêmes syndicats ont décidé que leur grève n’impacterait aucunement les activités des autorités gabonaises. Le service minimum consenti prévoit ne couvrir, traiter, diffuser et publier exclusivement que les activités du président de la République Ali Bongo en pleine tournée républicaine, du Premier ministre Alain Claude Bilie-By-Nzé et des institutions républicaines. Ce, jusqu’à satisfaction de leurs revendications. Dans leur déclaration conjointe lundi, Scolastique Essomeyo Nkogher présidente du Syndicat national des professionnels de l’audiovisuel public (SYNAPAP) et Olivier Makaya président du Syndicat des professionnels de la communication (SYPROCOM) ont dénoncé le « peu d’intérêt accordé à ces attentes pressantes et une violonée les avoir à l’usure dans un contexte marqué par la politique ».