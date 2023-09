Les ex-agents d’Impact Environnement Gabon réclament leurs droits bafoués par la famille Tchango

L’entreprise Impact Environnement Gabon (IEG) de la famille Tchango est en ébullition. Les anciens agents de cette société basée à Port-Gentil (Ogooué-Maritime) réclament à l’issue de leur « licenciement abusif », le paiement de leurs droits sociaux. Il en appellent à l’arbitrage du président de la transition.

Les déflatés d’IEG de Port-Gentil réunis en collectif, sont montés au créneau ce lundi pour réclamer à l’ancien maire de Port-Gentil Gabriel Tchango et à son fils ancien directeur général Marc Logan Tchango, le paiement de leurs droits. Ils réclament du chèque de 2.334.000 FCFA remis par Addax à Gabriel Tchango. « En 2013, nous avons été abusivement licenciés par IEG après plusieurs années passées dans les sites Addax où nous subissons des mauvais traitements inhumains et salariaux. Nous n’avons jusqu’à ce jour rien reçu », regrette Thierry Mamboundou Mbina, porte-parole du collectif.

Une vue des plaignants

Implantée à Port-Gentil, Libreville, Lambaréné et Le Bamba pour ne citer que ces villes, cette société spécialisée dans le traitement des déchets de productions industrielles non dangereux et spéciaux dangereux avait renvoyé à la maison il y a 10 ans aujourd’hui plusieurs de ses employés, après la rupture du contrat avec la société pétrolière Addax. « Nous nous sommes rendus à l’époque auprès du gouverneur qui avait envoyé un contingent de gendarmes pour nous tabasser. Il avait reçu les recommandations de Gabriel Tchango qui utilisait sa casquette de ministre et celle de membre influant du parti au pouvoir », relate le porte-parole.

Dans le but de rentrer en possession de leurs droits sociaux, l’inspection spéciale du travail en charge du secteur pétrolier avait été saisi de cette affaire. Mais en vain ! Le dossier a accouché d’une souris. « Malgré toutes les difficultés rencontrées à Port-Gentil nous sommes partis vers le Tribunal de Mouila. Le dossier s’y trouve et le Tribunal demeure incapable de lele traiter, ayant certainement reçu des intimidations du fils Marc Tchango, ancien directeur de cabinet du président déchu », pense Thierry Mamboundou Mbina.

C’était en effet dans le cadre de l’exploitation pétrolière dans le département de Mandji-Ndolou que la société IEG, entreprise appartenant à Gabriel Tchango, ancien maire de Port-Gentil, dont la gestion avait été assurée par Marc Tchango le fils, avait eu un juteux partenariat de sous-traitance avec la société pétrolière Addax. Malheureusement, la société Addax a décidé en 2013 de suspendre ledit partenariat qui l’unissait à la société IEG. En réparation des dommages et intérêt, un chèque de deux milliards trois cent trente quatre millions de francs CFA, avait été établi par l’entreprise exploitant le pétrole au Gabon.

Il revenait donc à Gabriel Tchango et à son fils Marc Tchango de régler définitivement les droits de leurs salariés. Sauf qu’aucun sou n’est tombé dans les poches des employés. La famille Tchango aurait expliqué au tribunal qu’il s’agissait purement d’un licenciement économique de près de 150 personnes. Conséquence de toutes ces manigances, l’affaire ne connaîtra aucune évolution, ni à Port-Gentil encore moins à Mouila. Ce, alors que le président dudit tribunal avait promis de vider le litige, s’indigne à nouveau le collectif.

"Monsieur le président de la transition veuillez également nous redonner le sourire, car notre ex-employeur nous a enlevé l’espoir, le goût de vivre et de rêver. Il aimait nous dire « allez vous plaindre où vous voulez, je ne vous payerai pas ». Nous comptons désormais sur vous ! ", espèrent-ils.