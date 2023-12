147 ex-employés d’IEG réclament leur dû à Gabriel et Marc Tchango pour licenciement abusif

La colère gronde parmi les 147 anciens employés d’Impact Environnement Gabon (IEG INC), une société spécialisée dans le traitement et la valorisation des déchets. Accusant Gabriel et Marc Tchango, respectivement ancien maire de Port-Gentil et ancien administrateur général, d’un licenciement abusif remontant à dix ans, ils ont investi mardi, les locaux de la holding pour réclamer justice et le versement de leurs droits légaux.

Licenciement abusif et non-versement des cotisations sociales Le conflit qui perdure oppose les ex-employés licenciés abusivement par IEG aux anciens responsables, Gabriel Tchango et Marc Logan Tchango. « Le mouvement que nous faisons aujourd’hui est favorisé par la Charte de la transition, qui nous permet de nous exprimer par rapport aux abus que nous subissons depuis plus d’une décennie », explique à Info241 le représentant des ex-agents, Joe Stéphane Mbadinga. L’affaire remonte à dix ans, lorsque le leader national de la production pétrolière, Addax Petroleum Oil & Gas Gabon (Apogg), émettait un chèque de plus de 2 milliards de FCFA à Gabriel Tchango, alors maire de Port-Gentil. Cette somme était destinée à des dommages-intérêts liés à la rupture de la sous-traitance entre les deux entités, avec Marc Logan Tchango comme gestionnaire de la société à l’époque. Des années d’attente et d’injustice Pourtant, depuis des années, le Tribunal de Mouila, compétent pour instruire l’affaire, n’a pas tranché le dossier. « Nous avons saisi le Tribunal de Mouila, à chaque fois son avocat fait reporter les audiences. On a également saisi le Tribunal de Port-Gentil qui lui à son tour reporte aussi les audiences. Nous réclamons notre argent », déclare le représentant des ex-employés. Cette situation a plongé de nombreux ex-agents dans la précarité, voire la mendicité, et a conduit au décès de certains d’entre eux. De plus, aucune cotisation sociale n’a été reversée à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pendant cinq ans, aggravant la situation des ex-employés. « Nous avons perdu près de dix collègues qui sont morts par manque d’argent. Et jusqu’à ce jour, notre ex-employeur ne réagit pas », déplore le collectif. Un appel aux autorités de la transition Face à l’inertie des tribunaux et à l’absence de réponse de la part de l’entreprise, les ex-employés ont manifesté devant les locaux d’IEG, appelant les dirigeants de cette société pétrolière au dialogue. « Nous réclamons le paiement de nos droits légaux, à la suite du licenciement qui avait été effectif en 2013. Ça fait dix ans que nous interpellons la personne morale d’IEG qui ne se manifeste pas, en la personne de Gabriel Tchango et son fils Marc Logan Tchango », dénonce Joe Mbadinga. Face à tant d’injustices, les ex-employés demandent aux plus hautes autorités de la Transition de se saisir du dossier. « Nous invitons le Président à saisir Gabriel et Marc Tchango, pour qu’ils règlent cette histoire une fois pour toutes », conclut Joe Mbadinga. La lutte pour la justice et la reconnaissance de leurs droits légaux continue pour ces anciens employés d’IEG.