Les chefs de village et de canton du Gabon obtiennent jusqu’à 233% de plus sur leur salaire

Les auxiliaires de commandement vont enfin bénéficier d’une revalorisation de leur salaire allant de 23 à 233%. C’est ce qu’a annoncé le hier CTRI soulignant une décision du président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Une revalorisation qui va pouvoir rendre attractif ces fonctions jugées jusque-là honorifiques dans l’hinterland du Gabon. 🔴 Communiqué N°025 du 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐭𝐞́ 𝐩𝐨𝐮𝐫 𝐥𝐚 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐞𝐭 𝐥𝐚 𝐑𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐬 𝐈𝐧𝐬𝐭𝐢𝐭𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 - Revalorisation des indemnités mensuelles des auxiliaires de commandements. #Gabon 🇬🇦 #Gabon24 pic.twitter.com/8bJLblnP32 — Gabon24 (@tvgabon24) November 3, 2023 Le Communiqué du CTRI « Ayant constaté la modicité des allocations servies aux auxiliaires de commandement, maillons essentiels du maillage territorial de l’Etat, le président de la transition (..) a décidé ce jour,3 novembre 2023, de la revalorisation des indemnités mensuelles des auxiliaires de commandement », a martelé hier le lieutenant-colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, porte-parole du CTRI. Ce, « afin de dynamiser et de gratifier leurs actions », a précisé le CTRI. Ainsi, le chef de canton percevra désormais 80 000 FCFA au lieu de 50 000 FCFA soit une hausse de 60%. Les émoluments de chefs de regroupement de village passent de 50 000 FCFA au lieu de 15 000 FCFA soit une hausse de plus de 233%. Les chefs de villages toucheront désormais 30 000 FCFA au lieu de 10 000 FCFA soit une 200%. Les secrétaires cantonaux ne sont pas en reste. Ils percevront désormais 80 000 FCFA au lieu de 65 000 FCFA soit une hausse de 23,07%. Une revalorisation justifiée par le CTRI « par la situation sociale globale de notre pays » et le souci « d’apporter des réponses urgentes et progressives aux nombreuses attentes du peuple gabonais notamment en milieu rural ».