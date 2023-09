Les anciens employés de GSEZ Mineral Port licenciés abusivement réclament justice !

Les anciens agents de GSEZ Mineral Port, située dans la commune d’Owendo ont dénoncé mercredi leur licenciement abusif qui perdure depuis 12 mois. Réunis en collectif, ces derniers ont tenu hier une assemblée générale au cours de laquelle ces 86 anciens salariés, sans évoquer ceux décédés, ont été limogés pour avoir revendiqué l’amélioration de leurs conditions de travail. Aujourd’hui, ils réclament le paiement de leurs droits, là encore bafoués.

Dans une déclaration lu par le porte-parole dudit collectif et délégué du personnel de GSEZ Mineral Port, Éric Edou, plusieurs manquement imputable à leur ancien employeur ont été dénoncés. Il s’agit des mauvaises conditions de vie et de travail à l’origine de leur licenciement.

Une vue de leurs conditions de travail

« Au cours de l’année 2021, les délégués ont obtenu du directeur général sur procès verbal l’accord sur l’amélioration de l’aide au logement et l’harmonisation des catégories sans oublier, la mise en place de la prime de risque qui est conventionnel avec effet dès janvier 2022 », a expliqué le porte-parole du collectif joint par téléphone.

Des promesses qui n’ont jamais vu le jour. Quelques mois plus tard, les travailleurs n’ont pas vus cette amélioration dans leurs bulletins de paie. Ainsi les délégués ont relancé l’entreprise en en vain. « Silence total. Les travailleurs ont tenu une assemblée générale qui a abouti à un préavis de grève suivi d’un service minimum », relate à Info241 Éric Edou.

Les membres du collectif désabusé

« L’inspection de travail saisi de ces menaces, a convoqué les deux parties. L’entreprise ne s’est pas présentée et le service minimum est rentré en vigueur ce jour. L’entreprise a fait venir la gendarmerie pour faire sortir les travailleurs et remplacés par des indiens puis suivi d’un licenciement collectif abusif avec le non respect de la procédure et contre l’avis de l’inspection du travail », dénonce-t-il.

Environ 100 gabonais, tous anciens agents de GSEZ Mineral Port licenciés abusivement, réclament leurs droits. Ils dénoncent par la même occasion les violations de procédure et la prises des emplois gabonais par des indiens avec beaucoup d’aléas et d’actions inappropriées.

Selon le collectif, l’entreprise a estimé ce licenciement comme légal. L’ancienne gouvernance avait ignoré la situation des agents malgré les nombreuses sollicitations depuis un an. La justice quant à elle, est en grève et cette situation dure depuis 12 mois. Ces mauvaises conditions de travail ont causé la mort de certains employés atteint d’infection pulmonaire due à la manipulation des produit comme le manganèse, le calcaire et le silicone, explique Éric Edou.