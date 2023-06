Les agents des ministères de l’Economie et du Pétrole en grève pour réclamer leur intégration

Les agents des ministères de l’Economie et du Pétrole réunis au sein du Front des organisations et regroupements syndicaux de l’État (FORSE) continuent de donner de la voix. En grève depuis début juin, ils réclament leur intégration à la Fonction publique bloquée par un précèdent arrêté de la primature gabonaise. Une situation qui les obligent à passer la nuit sur le piquet de grève devant les locaux du ministère de la Fonction publique à Libreville.

Ces agents en colère ont d’ailleurs été reçus en audience par un conseiller du Premier ministre en opération de déminage de la crise. A l’issue de cette rencontre, ils ont organisé une assemblée générale qui elle, a décidé le même jeudi 22 juin, de la poursuite de leur mouvement d’humeur jusqu’à la satisfaction de leur unique objet de revendication. Même si la rencontre de jeudi à la primature a été qualifiée « d’avancée majeur ».

Une des banderoles de leur ras-le-bol

"Ce qui nous amène aujourd’hui à cette grève est l’arrêté N°331/PM/MEFP/TFP du 31 décembre 2020 qui ouvre les intégrations uniquement aux seuls sortants écoles et aux pré-salariés en omettant ceux-là qui attendent les recrutements par voie direct", a expliqué jeudi Tanguy Bouyou-Mbatchi, président du FORSE. "Et comme c’est un Premier ministre qui a signé cet arrêté, c’est un autre Premier ministre qui doit prendre un arrêté qui ouvrira désormais les intégrations à toutes les personnes qui sont en attente", a-t-il précisé.

Au total ce sont près de 800 fonctionnaires et agents de l’Etat gabonais qui sont concernés par cet imbroglio administratif né de cet arrêté gouvernemental. Dans le détail, il s’agit de 340 agents du ministère du Pétrole et du Gaz et 530 du ministère de l’Économie et de la Relance. Les agents concernés sont en grève depuis ce 1er juin. Ils ont élu domicile à l’entrée du ministre de la Fonction publique où ils attendent certains depuis 5, 10 ou 15 ans leur intégration.

Une vue du piquet de grève de ces agents en colère

Rappelons que selon la réglementation en vigueur, l’intégration des agents publics est obtenue après 2 ans de bons et loyaux services. Une situation de blocage que ne s’expliquent pas ces agents qui ont décidé de poursuite leur mouvement d’humeur pacifique pour enfin être entendus après de longues années d’attente. La balle est dans le camp du gouvernement qui devrait se hâter de trouver une solution idoine à cette situation qui impacte plusieurs familles gabonaises.