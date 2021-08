Les 21 Panthères du Gabon de Patrice Neveu à l’assaut du Mondial 2022 au Qatar

C’est ce lundi matin que le sélectionneur national des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, a livré la liste des joueurs convoqués pour disputer les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2022. Une sélection réduite sans grand chamboulement de 21 joueurs dont 3 gardiens et 6 joueurs autant en défense, en milieu et en attaque. Un groupe composé à 100% de joueurs expatriés en raison de l’arrêt qui perdure du championnat national. Une sélection qui pourra compter également sur 9 joueurs en liste d’attente dont Didier Ibrahim Ndong, Axel Meye et en nouvelle recrue David Sambissa.

Pas de gros changements dans la nouvelle liste des Panthères du Gabon qui devront les 1er et 5 septembre prochain défier les Chevaliers de la méditerranée de la Libye et les Pharaons d’Egypte. Patrice Neveu a dévoilé ce lundi à la faveur d’une conférence de presse au siège de la Fégafoot, ses 21 joueurs pour ces deux premières journées éliminatoires du Mondial qatari. La liste complète de 30 joueurs Chez les gardiens, le trio formé d’Anthony Mfa Mezui (Luxembourg), Jean-Noël Amonome (Afrique du Sud) et Donald Nze (RD Congo) reste en place. Contrairement à mars dernier, la sélection comportera 6 défenseurs titulaires : Llyod Palun (France), Yoann Watcher (France), Johan Obiang (France), Ecuele Manga (France), Anthony Oyono (France) et le retour de Musavu King (Inde) après deux ans d’absence. En milieu, Patrice Neveu a renouvelé sa confiance à André Boyogho Poko (Turquie), A Akué (France), Mario Lémina (France), le retour de Levy Clément Madinda (Malaisie), Guelor Kanga (Serbie) et Serge Ngouali (Croatie). En attaque, il faudra toujours compter sur Pierre-Emerick Aubameyang (Angleterre), Denis Bouanga (France), Gaëtan Missi Mezu (Bulgarie), Jim Allevinah (France), Fahd Ndzengue (Slovénie) et Aaron Boupendza (Turquie). Le première journée de ces éliminatoires où l’on verra évoluer cette sélection se tiendra ce 1er septembre à Bengazi (Lybie) malgré les appréhensions sur les conditions de sécurité. La seconde journée contre l’Egypte se jouera sur en terre gabonaise au stade de Franceville le 5 septembre prochain.