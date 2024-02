Léconi : Un gabonais retrouvé la poitrine criblée de balles près d’un camp de la garde républicaine

La quiétude des habitants de Léconi (Haut-Ogooué) a été brisée par une découverte des plus macabres mardi dernier. Le corps sans vie d’un homme âgé d’environ soixante-dix ans, criblé de balles, a été retrouvé dans un secteur isolé entre les anciens aéroports et le camp de la Garde républicaine (GR), non loin de l’usine Sobeloco. La victime a été identifiée comme étant Pierre Jean Ossakoubou, selon les autorités locales.

Les circonstances de ce crime odieux sont encore floues. D’après les premiers éléments recueillis par les enquêteurs, Pierre Jean Ossakoubou aurait été porté disparu la veille de la macabre découverte soit le 12 février. Il aurait quitté son domicile pour se rendre à sa plantation, mais n’est jamais revenu. Alertés par son absence prolongée, ses proches ont entrepris des recherches désespérées qui ont abouti à cette terrible découverte. Une vue de la localité troublée Le corps de la victime, déjà en état de décomposition avancée, a été retrouvé avec des traces de blessures par balles sur sa poitrine, laissant penser qu’il aurait été abattu de sang-froid. Cette hypothèse glaçante laisse planer le spectre d’un assassinat brutal et délibéré. La nouvelle de cette tragédie a choqué la communauté de Leconi et au-delà. La population réclame justice pour Pierre Jean Ossakoubou, un homme respecté dans la région. Les autorités locales ont pris des mesures immédiates, ordonnant l’ouverture d’une enquête approfondie pour retrouver les responsables de ce crime abominable. Cette découverte macabre soulève des questions alarmantes sur la sécurité dans la province et met en lumière les défis auxquels sont confrontées les autorités pour protéger les citoyens contre la violence armée. La population et les proches du disparu attendent avec impatience que la lumière soit faite sur ce crime, et que les coupables soient traduits en justice. En attendant, l’ombre de la peur plane sur Leconi, rappelant à tous la fragilité de la vie et la nécessité de lutter contre l’impunité pour assurer la sécurité de tous.