Le président de la CAF plaide à nouveau le cas Pierre Alain Mounguengui face à Ali Bongo

Le président de la CAF, Patrice Motsepe, a été reçu vendredi par Ali Bongo au palais présidentiel de Libreville. Une audience au cours de laquelle Patrice Motsepe, accompagné de son secrétaire général Véron Mosengo-Omba, ont plaidé entre autres pour la libération du président de la Fédération gabonaise de football (Fégafoot), Pierre Alain Mounguengui, maintenu en prison depuis le 6 mai pour des faits de non dénonciation de crimes pédophiles.

La CAF continue de négocier diplomatiquement pour la remise en liberté du président de la FEGAFOOT incarcéré à la prison centrale de Libreville au lendemain de sa réélection à la tête de la fédération. Une incarcération que beaucoup d’observateurs jugent politique devant l’empressement des autorités gabonaises à empêcher le président sortant à se succéder à lui-même pour un 3e mandat.

Une autre vue de l’entretien entre les deux hommes hier

D’où les appels une nouvelle fois lancés ce vendredi à Ali Bongo par la CAF dont Pierre Alain Mounguengui est également un des membres du comité exécutif. Selon nos confrères de GabonActu, Patrice Motsepe a rappelé à Ali Bongo la nécessité de faire respecter les lois gabonaises mais aussi les textes qui régissent le fonctionnement de la FEGAFOOT et de la CAF. On ignore pour l’heure ce qu’a pensé le président gabonais de cette situation épineuse.

En effet, depuis sa réélection en avril dernier, la fédération gabonaise de football n’a plus de président du fait de son incarcération prononcée dans le cadre du scandale pédophile qui secoue le monde du football gabonais et dont seulement quelques « pédophiles » ont été jetés en prison. La justice gabonaise ayant profité de cette affaire pour accuser le président fédéral d’avoir couvert les entraineurs et autres responsables sportifs accusés par d’anciens footballeurs, mineurs à l’époque.

Une affaire qui masque mal la main noire du palais présidentiel et du gouvernement gabonais qui avaient fait des pieds et des mains pour s’immiscer dans ce scrutin en tentant de disqualifier le président réélu. Une immixtion politique qui a échoué puisque Pierre Alain Mounguengui sera brillamment réélu face au candidat du palais présidentiel Jérôme Efong Nzolo. D’où les accusations d’impartialité derrière l’incarcération du président de la FEGAFOOT.