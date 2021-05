C’est l’incompréhension la plus totale. Devant la grogne des bacheliers « orientés » en février dernier à l’Office national de l’emploi (ONE) plutôt que dans un établissement universitaire après l’obtention de leur baccalauréat, le gouvernement gabonais a finalement renoncé à cette « orientation » inédite. C’est le secrétaire général du ministère de l’Enseignement supérieur, Frederic Mambenga Ylagou, qui l’a annoncé hier, via une note d’information à leur endroit.

Le gouvernement gabonais continue de faire preuve d’improvisation et surtout d’une certaine navigation à vue alors qu’il s’agit de l’avenir de ses enfants. Devant la grogne des concernés qui ont multipliés les sit-in ces derniers et les propos de la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda, qui a affirmé lundi que l’Etat n’avait jamais « orienté » des bacheliers à l’ONE, le ministère de l’Enseignement supérieur fait finalement machine arrière. Les bacheliers de l’ONE avec une de leurs banderoles Dans une note d’information prise ce 19 mai au lendemain d’une rencontre entre le ministre et les bacheliers remontés, le ministère continue d’assumer cette « orientation académique » tout en invitant ceux qui le souhaitent à se réorienter vers l’Université Omar Bongo (UOB) ou l’Université des sciences et techniques de Masuku (USTM). « Les bacheliers 2020 orientés à l’Office national de l’Emploi désirant une réorientation sont priés de se présenter au secrétariat général de l’Enseignement supérieur du 19 au 28 mai 2021, afin de s’inscrire à l’UOB ou à l’USTM, seuls établissements susceptibles d’accueillir les bacheliers sans conditions d’examen spécifique », précise le communiqué laconique pris hier par le ministère géré par Patrick Mouguiama-Daouda. Une victoire pour ces bacheliers qui ne comprenait toujours pas le sens de cette « orientation ». Une décision qui concerne près de 2 500 bacheliers orientés dans cette office considérés officiellement non pas comme des nouveaux demandeurs d’emploi mais « dans le cadre de la formation et de leur insertion professionnelle ». Un micmac que les autorités semblent les seuls à comprendre et à justifier.