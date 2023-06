Le Gabon va lancer une vaste traque contre les étrangers en situation irrégulière

Une vaste opération de contrôle des étrangers séjournant en situation irrégulière va être lancée dans les tout prochains jours. C’est l’annonce faite par le ministère de l’Intérieur gabonais, Lambert Noël Matha dont l’objectif est de rapatrier ceux et celles qui seront sans carte de séjour.

Lambert Noël Matha en collaboration avec son collègue du ministère des Affaires étrangères ont décidé du lancement sur toute l’étendue du territoire national, d’une vaste opération de contrôle des titres de séjour des étrangers séjournant en situation irrégulière. Une opération qui émane des instructions des plus hautes autorités de l’État. À ce titre, les Forces de défense et de sécurité vont être déployées sur toute l’étendue du territoire national aux fins de débusquer tous les étrangers sans papiers.

Le ministre de l’Intérieur à l’origine de l’opération

« Aussi, cette opération se soldera-t-elle par le refoulement vers leur pays d’origine, de tous les étrangers qui seront interpellés pour défaut de carte de séjour, conformément a la loi n⁰15/86 du 15 juin 1986 fixant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers sur le territoire gabonais », prévient Lambert Noël Matha. En revanche, en cas de refus à un contrôle, l’article 80 du Code de procédure pénale est claire « si la personne contrôlée refuse ou se trouve dans l’impossibilité de justifier son identité, elle peut, en cas de nécessité, être retenue sur place ou dans le local de police ou de gendarmerie où elle est conduite aux fins de vérification de son identité ».

Pour un étranger, en plus de justifier son identité, il doit prouver qu’il est en situation de séjour légal au Gabon. Et pour mener à bien cette mission, le ministre de l’Intérieur a sollicité l’accompagnement de son collègue des Affaires étrangères aux fins d’information auprès des représentations diplomatiques accréditées au Gabon.

« Pour faciliter toutes les démarches administratives qui seront entreprises par la Direction générale de la documentation et de l’immigration, cette opération vise à éloigner vers leurs pays d’origine, les personnes en situation irrégulière », conclut le ministre de l’Intérieur gabonais.