Le Gabon en méforme, concède le nul face au Congo en amical en France

Après la superbe défaite essuyée vendredi soir face aux Lions de la Teranga du Sénégal, les poulains de Thierry Mouyouma n’ont pas fait mieux face aux Diables Rouges du Congo. Les Panthères du Gabon ont en effet concédé un match nul un but partout au stade de Marais Chambly en France. Les Gabonais menaient au score en première période mais ont été rattrapés par des Congolais en forme.

La fenêtre FIFA de mars s’est refermée lundi soir pour les Panthères du Gabon. Après la lourde défaite face au Sénégal 3 buts à 0, les protégés de Thierry Mouyouma n’ont pas réussi à faire oublier hier cette grosse déculottée sportive. Opposés aux Diables Rouges du Congo, ils se sont fait rejoindre au score en seconde période.

Le score final de la rencontre

Le Gabon a pris l’avantage en première période à la 38e minute grâce à un but marqué par Axel Meye (1-0). Cependant, la défense des Panthères a montré des failles, permettant au Congo de revenir dans le match en seconde période, avec un but inscrit par Mons Bassimouna (1-1, 72e minute).

Cette performance mitigée soulève des questions quant à la préparation de l’équipe gabonaise en vue de ses prochaines échéances. Les supporters attendent des réponses de la part du staff technique sur les ajustements nécessaires pour renforcer l’équipe et améliorer ses performances à l’approche des compétitions importantes.

La confrontation avec la République du Congo a révélé des aspects à travailler pour l’équipe gabonaise, notamment en termes de cohésion défensive et d’efficacité offensive. Il reste du travail pour que les Panthères retrouvent leur pleine confiance et leur efficacité sur le terrain. La sélection nationale du Gabon aura désormais l’opportunité d’analyser cette performance et de poursuivre sa préparation en vue des prochains défis à relever sur la scène internationale.