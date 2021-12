Le Gabon devra encore attendre avant de pouvoir disputer la prochaine CAN de handball !

Alors que la Fédération gabonaise de handball et son staff technique affutaient leurs armes en vue de participer à la Coupe d’Afrique Maroc 2022, un coup de théâtre a émaillé ces préparatifs. D’abord mercredi par le tirage au sort des poules qui finalement a été annulé en raison d’un recours, puis ce jeudi par le renvoi de la compétition à une date ultérieure. Un recours qui serait selon la presse algérienne l’œuvre de leur pays en raison d’un conflit territorial dans les villes choisies par le Maroc pour accueillir la compétition.

Les Panthères du Gabon version handball, l’équipe gabonaise la plus titrée en sport collectif football compris, devront encore attendre avant de disputer la 25e édition de la CAN prévue initialement du 13 au 23 janvier 2022 dans les villes de Laâyoune et Guelmim. Deux villes réclamées par le Maroc à la République arabe saharouie démocratique (Sahara occidental) qui elle réclame son indépendance et ne fait donc pas définitivement partie du royaume chérifien.

Le résultat du tirage au sort de mercredi de la poule du Gabon

C’est donc pour protester contre mic-mac diplomatique que l’Algérie aurait introduit son recours en annulation du tirage au sort qui s’est déroulé mercredi après-midi à Abidjan (Côte d’Ivoire) au siège de la Confédération africaine de handball (CAHB). Le Gabon avait au cours de ce tirage, été logé dans la poule A aux cotés de l’Egypte, du Cameroun et de la RD Congo. Une répartition des poules annulée par la CAHB mercredi en soirée à l’issue de cette contestation.

En raison de la nature de celle-ci, le calendrier de la compétition ne pouvait pas rester en l’état. Hier, dans un communiqué, la CAHB a été contrainte d’annoncer son report à une date ultérieure afin de vider ce contentieux. « Le Conseil de la Confédération Africaine de Handball procédera à un examen approfondi du dossier, au cours de sa session prévue le 28 décembre 2021, en vue d’une suite diligente », promet la confédération dans une adresse aux 13 fédérations parties prenantes à la compétition reportée.

Un coup de théâtre qui devrait tout de même profiter aux Panthères du Gabon pour mieux armer leur préparation. Ce, après l’accord tardif des autorités gabonaises les autorisant à prendre part à cette fête sportive continentale. Vivement donc qu’une issue heureuse soit rapidement trouvée entre la CAHB, le Maroc et l’Algérie sur ce dossier épineux.