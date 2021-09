Le Gabon dévoile enfin le calendrier complet de l’année scolaire 2021-2022

Après la rentrée administrative mercredi dans les écoles conventionnées de l’ensemble du pays, le ministre gabonais de l’Education nationale a vite fait de dévoiler le calendrier de la prochaine année scolaire. On y note le retour à une année normale avec 3 trimestres de 12 semaines chacune au lieu du découpage en double quadrimestre de l’année dernière. La rentrée des classes est ainsi fixée au 27 septembre dans les établissements publics avec enfin une année scolaire à 36 semaines de cours.

Les élèves, collégiens et lycéens gabonais auront droit à une année scolaire normale en 2021-2022. C’est ce qui découle de la publication par arrêté ce 2 septembre du ministre de l’Education nationale Patrick Mouguiama-Daouda du nouveau calendrier scolaire. Une année qui fait plus les frais de la pandémie de coronavirus avec notamment le retour aux traditionnels trimestres.

Une future rentrée moins victime des aléas de la crise sanitaire du Covid-19

Ainsi, outre la rentrée administrative dans les écoles conventionnées ce 1er septembre, celle des établissements publics se fera le 13 septembre. La rentrée des classes proprement dite aura lieu le 27 septembre prochain contre le 2 septembre pour les écoles conventionnées, arrimées au calendrier scolaire notamment français et européen. L’année 2021-2022 sera close le 10 juin 2022 pour les classes sans examen contre le 1er juillet pour celles avec examens.

Enfin, l’arrêté ministériel prévoit la rentrée administrative de l’année 2022-2023 au 29 août 2022 et celle des classes au 5 septembre 2022. Une future année là aussi qui débutera plus tôt que d’habitude, démontrant bien que le calendrier scolaire gabonais ne sera plus tributaire de la pandémie de coronavirus qui a longtemps dicté sa loi et une réorganisation en conséquence des autorités.

Voici l’intégralité du calendrier scolaire 2021-2022 issu de l’arrêté n°121/MESRSTTENFC du 2 septembre 2021 :