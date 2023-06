Le conseil des ministres entérine le calendrier électoral du CGE et la présidentielle au 26 août !

Au pas de course, le conseil des ministres présidé par Ali Bongo ce lundi à Libreville, a entériné le projet de calendrier électoral présenté la veille, dimanche, par la Centre gabonais des élections (CGE) à l’issue d’une plénière de ces membres. Celui-ci prévoit la date de la présidentielle gabonaise au 26 août prochain. Election capitale couplée aux législatives et aux locales sur l’ensemble du territoire national.

Le gouvernement gabonais réuni ce lundi 26 juin matin au palais présidentiel de Libreville ne s’est pas fait prier pour adopter comme une lettre à la poste le projet de calendrier électoral du CGE fixant les trois élections attendues cette année et à tour unique au 26 août prochain. En effet, pressé par les délais constitutionnels et devant l’impatience générale, le pouvoir gabonais se devait de rendre publique au 26 juin la date de la présidentielle.

Le calendrier électoral du CGE validé par Ali Bongo et son gouvernement

C’est désormais chose faite ce lundi tard dans la nuit avec l’officialisation de la date des élections générales par l’adoption en conseil des ministres du projet de décret portant convocation du collège électoral pour l’élection du président de la République, des députés à l’Assemblée nationale et des membres des conseils départementaux et des conseils municipaux pour l’année 2023. Un projet de décret qui valide ainsi le calendrier du CGE proposé le 25 juin.

« Le présent projet de décret, pris en application des dispositions de l’article 74 de la loi n°07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques, modifiée, porte convocation du collège électoral pour l’élection du Président de la République, des Députés à l’Assemblée Nationale et des Membres des Conseils Départementaux et des Conseils Municipaux pour l’année 2023 », précise le communiqué final de ce conseil des ministres.

Selon ce calendrier électoral, la date limite de dépôt de candidatures pour la présidentielle gabonaise est fixée au 11 juillet prochain. La campagne elle, débutera le 11 août pour s’achever le 25 août à minuit. Le collège électoral sera quant à lui convoqué le samedi 26 août de 7h à 18h pour élire le futur président du Gabon mais aussi les différents députés et conseillers municipaux et départementaux. Trois élections couplées à unique tour. La course aux élections est donc ouverte !