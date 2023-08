Le Centre olympique du littoral sacré champion de D3, s’envole pour le National Foot 2 !

Les rideaux sont tombés samedi après-midi sur le championnat de 3e division de football du Gabon. La grande finale qui s’est déroulée au stade Jean Koumou de Lambaréné (Moyen-Ogooué, centre) mettait aux prises le Centre olympique du littoral (COL) face à l’Académie des pépites d’or (APO). Au terme d’une rencontre à rebondissements, les deux équipes ont dû se départager lors de l’épreuve fatidique des tirs au but (1-1, 3tab1).

Pourtant dans cette finale, ce sont les joueurs d’APO qui ont été les premiers à ouvrir le score face à des adversaires qui se sont réveillés qu’en seconde partie. Ce sera Glenn Mouissou qui se chargera d’ouvrir le score sur coup franc à la 23e minute de jeu, donnant ainsi l’avantage à son équipe 1 but à 0. Mais plusieurs rebondissements interviendront au cours de ce duel.

L’équipe championne, savourant son trophée

D’abord de retour des vestiaires, avec l’expulsion du gardien de l’APO, Edward Ndong à la 55e minute et celle du défenseur, Moise Megname, à la 70e minute. Deux mésaventures qui n’auront finalement pas d’incidences sur APO qui a tiendra malgré tout sa suprématie sur COL. Ce sera sans compter sur une énième erreur de la défense d’APO.

Dans les arrêts de jeu, une maladresse commise donnera droit à un penalty en faveur de COL. Une aubaine transformée en but par Sylvain Assogba à la 90e+8, par ailleurs meilleur buteur du tournoi. Un but qui a remis les compteurs à 0 entre les deux équipes jusqu’aux tirs au but où COL sera le plus adroit avec 3 tirs réussis contre seulement 1 pour APO. Une victoire synonyme de montée en National Foot 2 pour COL.