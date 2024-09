Le gouvernement somalien accuse l’Éthiopie d’une livraison non autorisée d’armes d’armes et de munitions dans l’État semi-autonome somalien du Puntland. Dans un communiqué publié vendredi soir, le ministère somalien des Affaires étrangères a indiqué que « des preuves documentées confirment l’arrivée de deux camions transportant des armes en provenance d’Éthiopie dans la région du Puntland, sans aucun engagement diplomatique ni autorisation ».

« Cette action constitue une grave atteinte à la souveraineté de la Somalie et a de graves conséquences pour la sécurité nationale et régionale », précise le communiqué. Les tensions entre la Somalie et l’Éthiopie ont resurgi après le premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed, et le président du Somaliland, Muse Bihi Abdi, ont signé le lundi 1er janvier un mémorandum d’entente permettant à l’Ethiopie d’accéder à la mer via un port de cet État non reconnu par la communauté internationale.

Le protocole d’accord stipule que le Somaliland, situé au nord-ouest de la Somalie, fournira 20 kilomètres d’espace maritime en échange d’une possible reconnaissance de l’indépendance par l’Éthiopie, ce que Mogadiscio considère comme une violation de sa souveraineté. Les négociations visant à résoudre la crise entre la Somalie et l’Éthiopie ont débuté en juillet grâce à la médiation de la Turquie, mais n’ont pas encore abouti. Un troisième round prévu le 17 septembre à Ankara a été reporté sans explication.