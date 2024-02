La prison centrale de Port-Gentil fait peau neuve pour ses détenus

La Prison centrale de Port-Gentil s’est récemment engagée dans une entreprise de modernisation d’envergure, visant à transformer son infrastructure pour mieux répondre aux défis de sécurité et de réhabilitation des détenus. Sous la houlette de Jean Jacques Ona Mbega, son directeur, l’établissement a entrepris dernièrement une série d’améliorations significatives.

La première transformation a été la mise en place d’une nouvelle barrière de sécurité, haute de six mètres et équipée de fil barbelé, qui renforce la protection physique de la prison et dissuade les tentatives d’évasion. Associée à un ravalement complet, comprenant crépissage et peinture tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des bâtiments, ainsi qu’à l’installation de deux miradors, cette barrière constitue un rempart solide contre les menaces extérieures.

Une vue de l’ancienne barrière rénovée

Pour Jean Jacques Ona Mbega, cette modernisation revêt une importance capitale. Elle vise à créer un environnement sécurisé et contrôlé, propice à une gestion efficace des détenus. En effet, la sécurité est une préoccupation majeure dans tout établissement pénitentiaire, et ces améliorations sont essentielles pour assurer le bien-être et la sécurité de tous les individus impliqués.

Parallèlement à ces travaux de sécurisation, la prison a également inauguré un nouvel atelier de formation, offrant aux détenus la possibilité d’acquérir des compétences professionnelles en soudure, mécanique et électricité. Cette initiative, saluée par le directeur, vise à favoriser la réinsertion sociale des détenus en leur offrant des perspectives d’emploi une fois leur peine purgée.

Cependant, malgré ces efforts louables, le défi de la récidive demeure une préoccupation majeure. Jean Jacques Ona Mbega exprime sa désolation face au nombre de détenus qui retombent dans la délinquance après leur libération, souvent en raison des difficultés rencontrées pour se réintégrer dans la société. Pour y remédier, la prison a mis en place divers programmes de réinsertion sociale, tels qu’un salon de coiffure pour les femmes et un atelier de couture esthétique. Ces initiatives visent à fournir aux détenus des compétences pratiques et des opportunités de développement personnel, dans l’espoir de réduire le taux de récidive à long terme.

En conclusion, la modernisation de la Prison centrale de Port-Gentil représente un pas en avant dans la quête d’une gestion plus efficace et humaine des détenus. En combinant des mesures de sécurité renforcées à des programmes de réhabilitation innovants, l’établissement s’efforce de créer un environnement propice à la transformation positive des individus et à leur réintégration réussie dans la société.