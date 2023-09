La mairie de la capitale gabonaise à la recherche de 20 véhicules emportés par d’ex agents !

Les nouvelles autorités municipales de la capitale gabonaise Libreville ont du pain sur la planche. En effet, la municipalité de Libreville, théâtre de malversations en tout genre sous le le règne du parti d’Ali Bongo, continue de faire d’elle. Cette fois, ce sont une vingtaine de véhicules de luxe manqueraient à l’appel. Ils seraient détenus par d’anciens agents de la ville qui ont préféré les garder pour eux. Ils ont 48h pour s’exécuter.

Nommé le 7 septembre dernier, le délégué spécial du CTRI pour prendre le contrôle de la plus importante ville du pays aux mains jusque là par la mairesse Christine Mba Ndoutume de l’ancien parti au pouvoir, Jude Ibrahim Rapontchombo le maire intérimaire tente d’y remettre de l’ordre. C’est le sens d’une note d’information prise ce vendredi 22 septembre à l’endroit d’anciens agents de la mairie qui ont oublié de rendre les véhicules de fonction.

L’hôtel de ville de Libreville

« Monsieur le Délégué Spécial, Général do Brigade Jude Ibrahim RAPONTCHOMBO porte à la connaissance des Responsables municipaux et/ou Fonctionnaires do l’Etat central en détachement à la Maine de Libreville détenteurs de véhicules administratifs, démis de leurs fonctions, de biens vouloir se rapprocher de la Direction du Patrimoine sise au 2e étage du bâtiment principal de l’Hôtel de Ville porte 201, afin d’y déposer les clés et documents afférents à leur circulation sous quarante-huit (48) heures », précise la note.

Les véhicules concernés sont 4 Ford Ranger, 1 Ford Figo, 4 Toyota Yaris, 1 Toyota Prado, 3 Mazda BT-50, 5 Nissan Harbody, 1 Canter Iveco et une Ford Fiesta. Les interessés sont ainsi priés de ramener les pièces de ces véhicules dont les immatriculations ont été rendues dans la note de mise en garde du maire par intérim de Libreville. Celui-ci ayant été nommé par les militaires du CTRI qui ont pris le pouvoir le 30 août dernier pour restaurer les institutions gabonaises gangrenées par la corruption, les détournements de fonds et de biens publics.

La note de mise en garde des nouvelles autorités municipales de Libreville termine par les risques encourus par les anciens agents concernés qui serait tenté de faire de la résistance. « Toute personne visée par la présente note, s’opposant à ladite mesure, s’expose aux sanctions administratives et/ou poursuites judiciaires prévues par les textes en vigueur », prévient avec gravité Jude Ibrahim Rapontchombo.