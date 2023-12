La Cathédrale Notre-Dame de Libreville fait peau neuve après des années de réfection

Le dimanche 17 décembre restera gravé dans l’histoire de Libreville avec l’inauguration de la Cathédrale Notre-Dame des Neiges, un événement solennel auquel ont participé le président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguéma, et son épouse Zita, sur invitation de l’Archevêque de Libreville, Monseigneur Patrick Iba-ba.

La cérémonie de dédicace d’hier, a été marquée par la présence du chef de l’État et de son épouse, du Premier ministre, Raymond Ndong Sima, des membres du gouvernement, des Présidents des institutions, du Corps diplomatique, du CTRI, ainsi que de nombreux fidèles et invités, dont des représentants de la famille de Feu Monseigneur Jean Rémi Bessieux. La dédicace de la cathédrale a été précédée par un office religieux dirigé par Monseigneur Patrick Iba-ba, entouré des plus hautes autorités de l’église catholique gabonaise.

La messe célébrée hier

Outre l’aspect liturgique, la célébration a inclus plusieurs rituels religieux significatifs, notamment la procession pour la bénédiction de la Chapelle rénovée, le rite d’ouverture des portes de l’église, la célébration liturgique, la procession d’une pierre d’autel apportée par la famille de Monseigneur Bessieux, et la bénédiction de l’autel avec le Saint-Chrême. L’événement a également symbolisé la lumière de l’Évangile sur la terre gabonaise et africaine.

La présidence gabonaise souligne que la présence du chef de l’État à ces moments solennels témoigne de son attachement aux valeurs religieuses, à la cohésion sociale et au vivre-ensemble. Le président, fervent croyant, a honoré cette cérémonie historique pour la communauté chrétienne catholique du Gabon, marquant une continuité après sa participation à la commémoration du 65e anniversaire du diocèse de Mouila le 10 décembre dernier.

Fondée par Monseigneur Jean Rémi Bessieux en 1864, la Cathédrale Notre-Dame des Neiges, première église catholique du Gabon, a été construite avec des matériaux locaux. Après des années d’abandon depuis 1965, elle a été rénovée ces dernières années grâce à la collaboration d’associations religieuses, d’autorités étatiques, de responsables religieux, de partenaires financiers et de donateurs. Aujourd’hui dédicacé, ce joyau architectural est désormais considéré comme un patrimoine culturel national, appelé à figurer au patrimoine mondial de l’UNESCO.