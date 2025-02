L’association pro-CTRI Ossimane pose ses valises dans l’Ogooué-Maritime

Après le Woleu-Ntem et l’Estuaire, l’association pro-CTRI Ossimane poursuit son implantation nationale. Ce samedi 10 février, elle a officiellement posé ses valises dans l’Ogooué-Maritime, avec l’installation de Lucie Daker Akendengué comme présidente provinciale lors d’une cérémonie à Port-Gentil. Elle a salué cette expansion, soulignant que l’association constitue un outil de développement de proximité, et a invité les habitants à s’engager activement pour porter leurs préoccupations auprès des hautes autorités.

Présent à cette cérémonie, le président du bureau exécutif, Olivier Mebiame Assame, a rappelé que depuis sa création le 16 mars 2024, Ossimane s’est donné pour mission de soutenir la transition politique menée par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI). Initialement limitée à la province du Woleu-Ntem, l’association a élargi son champ d’action pour couvrir l’ensemble du territoire gabonais et contribuer au renforcement de la cohésion sociale et à la reconstruction du pays.

Dans son discours, Olivier Mebiame Assame a également évoqué l’élection présidentielle du 12 avril, estimant que l’association jouera un rôle clé dans ce scrutin décisif pour soutenir a priori le président de la transition le général Brice Clotaire Oligui Nguema dont les appels à se porter candidat se multiplient. Il a exhorté les membres du bureau provincial à travailler en synergie pour mobiliser la population en faveur du processus de transition et accompagner les réformes en cours sous l’égide du CTRI.