Quand Ali Bongo et Lambert Matha privent de présidentielle plusieurs gabonais de la diaspora

On le sait, la diaspora gabonaise a été toujours hostile au régime d’Ali Bongo, les résultats de la présidentielle de 2016 l’attestent grandement. Après avoir appelés à l’enrôlement des gabonais de l’étranger, les autorités gabonais ont curieusement décidé de réduire le nombre des centres de vote à l’étranger. Des 190 commissions d’enrôlement dont 31 à l’étranger, elles ont établis à 14, le nombre de centres de vote de la présidentielle. Privant plusieurs gabonais de leur droit de vote avec la bénédiction d’Ali Bongo et de son gouvernement qui ont paraphé le 29 juin, en toute discrétion, le décret N°0142/PR/MI fixant le nombre de commissions électorales locales et consulaires pour l’élection du président de la République de l’année 2023.

Sauf que le gouvernement gabonais et le président sortant en ont décidé autrement en paraphant un décret limitant le nombre de centres de vote à l'étranger. Celui-ci a été publié au Journal Officiel le 3 juillet dernier. Ainsi, après avoir appelé en mai dernier les Gabonais à s'enrôler massivement sur la liste électorale, les mêmes autorités ont décidé que seuls certains d'entre eux auraient le droit de voter ce samedi. Les 31 centres d'enrôlement concernant 40 pays de la diaspora Les 4 signataires de ce décret n°0142/PR/MI, passé inaperçu, sont Ali Bongo (président sortant), Alain-Claude Bilie-By-Nzé (Premier ministre), Lambert-Noël Matha (Ministre de l'Intérieur) et Edith Ekiri Mounombi Oyouomi (Ministre du Budget et des Comptes publics). Ce décret liberticide des autorités gabonaises prive bon gré malgré de nombreux gabonais établis à l'étranger de choisir le futur président du pays. Ce, alors qu'habituellement ces citoyens sont invités à exprimer le devoir civique dans les différentes ambassades du pays qui elles n'ont pourtant pas disparus de ces pays. Aucune information n'est donnée sur les raisons qui auraient pu motiver un tel choix laissant chacun à sa propre interprétation et des électeurs gabonais sur le carreau. pour rappel, lors de la présidentielle d'aout 2016, le Gabon comptait pas moins de 48 bureaux de vote à l'étranger. Une réduction à 14 qui ne s'explique donc que par une volonté manifeste de porter atteinte à la l'expression démocratique de ces citoyens de la diaspora, connus pour accorder leurs voix aux candidats de l'opposition pour la présidentielle. Voici la liste des pays et centre de vote autorisés à voter ce samedi 26 aout à l'étranger conformément à ce décret exceptionnel : ZONE AFRIQUE :

Commission Consulaire Électorale de Cotonou (Bénin) ;

Commission Consulaire Électorale de Yaoundé (Cameroun) ;

Commission Consulaire Électorale de Brazzaville (Congo) ;

Commission Consulaire Électorale de Malabo (Guinée-Équatoriale) ;

Commission Consulaire Électorale de Rabat (Maroc) ;

Commission Consulaire Électorale de Dakar (Sénégal) ;

Commission Consulaire Électorale de Lomé (Togo) ; ZONE AMERIQUE :

Commission Consulaire Électorale de Washington (Etats-Unis) ;

Commission Consulaire Électorale de New-York (Etats-Unis) ; ZONE ASIE :

Commission Consulaire Électorale de Pékin (Chine) ;

Commission Consulaire Électorale de Beyrouth (Liban). ZONE EUROPE :

Commission Consulaire Électorale de Paris (France) ;

Commission Consulaire Électorale de Bordeaux (France) ;

Commission Consulaire Électorale de Londres (Grande-Bretagne).