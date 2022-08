L’armée gabonaise va avoir sa propre université des sciences et techniques de la santé

C’est l’une des décisions issue du conseil des ministres présidé mercredi à Libreville par Ali Bongo. Selon le communiqué final des travaux, le ministère de la Défense nationale va se doter prochainement d’une Université nationale des sciences et techniques de la santé (USTS). Cette nouvelle entité supérieure devrait former les médecins et autres paramédicaux en concurrence directe avec l’Université des sciences de la santé (USS) d’Owendo.

L’armée gabonaise continue d’être choyée par Ali Bongo. Grillant ainsi la politesse au ministère de la Santé et à celui de l’Enseignement supérieur, Ali Bongo a annoncé la création d’une nouvelle université rattachée au ministère de la Défense nationale. Ce projet d’ordonnance prise hier en conseil des ministres porte création, attributions et organisation de cette structure supérieure d’enseignement.

"Le présent projet d’ordonnance, pris en application des dispositions de l’article 52 de la Constitution, créé une Université des Sciences et Techniques de la Santé", souligne le communiqué final du conseil des ministres. "L’Université des Sciences et Techniques de la Santé, en abrégé « USTS », est un établissement public à caractère scientifique, d’enseignement supérieur, doté de la personnalité juridique, jouissant d’une autonomie de gestion administrative et financière et dont la mission est d’assurer la formation aux métiers de la santé", rajoute le texte.

Les missions de cette nouvelle université qui devrait être rattachée à la direction de la santé militaire de l’armée, sont de former les médecins, des chirurgiens dentistes, des pharmaciens, des vétérinaires et toutes les autres catégories professionnelles de la santé. Mais aussi de former dans les techniques et sciences de santé militaire, d’effectuer des recherches sur toutes les questions de santé ou maladies tropicales et, - de contribuer à la recherche et au développement scientifique. De quoi marcher sur les platebandes de l’USS.