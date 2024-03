Ivre de colère, une gabonaise bagarreuse attente à la vie de la compagne de son grand frère

Les guéguerres entre belles-sœurs sont toujours autant enflammées au Gabon. Une sombre et violente altercation entre la petite sœur (54 ans) d’un compatriote et sa petite amie de 32 ans a failli tourner au drame le week-end dernier à Oyem, dans le nord du Gabon. L’auteure de cette agression a été incarcérée ce lundi 25 mars sur ordre du parquet de la ville pour menaces de mort, coups et blessures volontaires.

Qu’est-ce qui a pu pousser dame Sophie Oyane (la petite sœur) à attenter gravement à la vie de la compagne de son grand frère, la nommée Raïssa Nfono Ndong ? La querelle violente entre les deux femmes a tout d’abord éclaté vendredi soir dernier dans la capitale septentrionale du Gabon avant de se solder par un grave passage à l’acte qui a viré au drame le lendemain au petit matin. Une dispute entre femmes Selon nos confrères de l’Union, les faits ont eu lieu à Ewormekok, dans le 2e arrondissement de la ville. Le vendredi donc, une dispute a éclaté entre les deux femmes cohabitant sous le même toit. Cette altercation a dégénéré en bagarre et a abouti à des menaces de mort mutuelles. Bien que la raison de cette montée soudaine de tension n’a pas été rendu publique, le chef de famille a réussi à séparer les deux bagarreuses. Les brûlures de la victime Après cet incident, on aurait pu s’attendre à un retour au calme entre les deux belles-sœurs. Mais c’était sans compter sur la petite sœur revancharde, toujours animée d’une colère noire à l’aube du samedi. Elle est revenue à la charge contre la compagne de son grande frère, cette fois-ci armée d’une arme redoutablement préparée en amont : un gobelet d’eau bouillante. Ebouillantée par sa belle-sœur Après avoir poussé son frère pour qu’il ouvre la porte, elle parviendra à verser de l’eau bouillante sur le dos de sa belle-sœur, encore au lit. Raïssa Nfono Ndong a ainsi subi de graves brûlures au thorax, au cou et au dos. Elle a été immédiatement transportée à l’hôpital de la ville, où elle a été placée en soins intensifs. Cet incident a été porté à l’attention du parquet, qui a ouvert une enquête sur ces violences domestiques. Sophie Oyane sera rapidement arrêtée par la brigade anticriminalité du commissariat de police d’Oyem. Entendue par un juge dès le premier jour ouvrable suivant, ce 25 mars, elle a été placée en détention à la prison du Peloton en attendant son jugement. La victime dont le pronostic vital n’est plus engagé, a été déclarée inapte au travail pendant un mois.