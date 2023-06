Insécurité : Un jeune voleur de climatiseur surpris la main dans le sac à l’UOB

Un homme présenté comme Dan Moubélé, la vingtaine d’années révolue, a été arrêté et neutralisé par des étudiants de l’Université Omar Bongo (UOB) de Libreville ce mercredi aux environs de 14h. Il serait membre d’un gang qui semait plusieurs vols au sein de l’UOB et ses environs. Après sa capture, il a été remis aux forces de l’ordre. Accompagné d’un complice qui a réussi à prendre la fuite, le voleur s’était introduit dans l’établissement où il a également essayé d’effectuer un vol à l’arrachée.

« Nous avions entendu un cri vers le département de sociologie qui disait ’’voleur’’ oh ’’voleur ». Moi en regardant puisque je venais d’en face, j’ai dit à mes confrères qu’on ne peut pas le laisser partir. J’ai laissé mon sac avec eux, j’ai emprunté les marches et couru après le bandit qui m’a présenté un couteau au niveau du jardin de l’université. C’est au niveau du restaurant qu’on l’a arrêté par la suite", explique un des témoins, Adjaratou Hamani.

Le malfrat et son matériel

Soupçonné d’avoir volé plusieurs climatiseurs appartenant à l’UOB, le jeune homme prenait ses jambes à son coup pendant qu’il avait les étudiants à ses trousses. Les surveillants l’ont repéré avant de le mettre hors d’état de nuire. N’eut été la vigilance des étudiants présents dans les parages, le fugitif les aurait échappé. Arrêté, puis menotté, il a été conduit au poste de police. L’homme n’aurait de toute façon pas fait fortune : il n’avait pas réussi à prendre son butin en pleine journée.

Appelé « temple du savoir », l’UOB, est le lieu de tous les maux. Cette première université du pays a été il y a quelques semaines, victime d’un vol de climatiseur dans une salle de classe. Ces bandits dont fait partie certainement ce jeune voyou répondant au nom de Dan Moubélé, s’infiltrent paisiblement dans l’établissement supérieur pour y dérober des climatiseurs ou des splits avant d’endommager au passage la grille de sécurité. Avec maestria, ils découpent les grilles de protection sur la climatisation ainsi que celles des fenêtres.

« La voix estudiantine crie à l’aide aux autorités gouvernementales. Plusieurs réunions ont été convoquées. Dernièrement nous étions au ministère de l’Enseignement supérieur pour le même sujet. Y a tellement de braquages et de vandalisme au sein du campus, un braqueur armé avec des couteaux et tournevis etc. La voix de l’étudiant réclame une forte sécurité », suggère le vice-président de la mutuelle de l’UOB, Dieudonné Moussavou.

Ces présumés braqueurs profiteraient de l’inattention des responsables universitaires pendant les pauses déjeuners ou lors des sessions de travail. L’individu bénéficiait de son jeune âge pour se fondre parfaitement dans la masse des étudiants présents sur le campus. Au final, plus d’une dizaine de vols ont eu lieu ces dernières semaines auxquels s’ajoutent des cambriolages, pour un préjudice total estimé à plusieurs millions de francs CFA. Une situation qui remet au goût du jour l’insécurité à l’UOB, victime de nombreux vols.