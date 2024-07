Gabon : Le général Oligui Nguema favorable à une réévaluation de la durée de la transition

Lors de la boucle de sa tournée provinciale dans la Nyanga dimanche, le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a exprimé son souhait d’accélérer la sortie de la période de transition au Gabon. Ce discours, prononcé à la salle polyvalente de Tchibanga, souligne la nécessité d’une réévaluation de la durée de la transition pour garantir le développement économique du pays. Le général-président se projette déjà clairement dans l’après transition.

« Je suis de ceux qui aiment aller vite et qui aiment les choses bien faites », a déclaré Oligui Nguema, fixant ainsi le ton de son intervention. « J’ai des grands défis pour la Nyanga et pour le Gabon, mais aucun opérateur économique ne peut venir investir là où on parle de transition car ils ont peur. Pour aller vite et atteindre certains objectifs, je pense qu’il faut faire vite pour sortir de la transition », a-t-il précisé.

Aller vite

Le président de la transition a mis en avant la stabilité du Gabon, affirmant que « le Gabon est un pays en paix. Partout où je passe, il y a la paix et l’harmonie. Les pays qui veulent rester longtemps dans la transition, c’est peut-être parce qu’ils n’ont pas la paix. Nous concernant, j’estime que plus vite nous sortons de la transition, plus vite nous réaliserons certains grands projets ».

Parmi les projets évoqués, la construction du port de Mayumba est un exemple phare, nécessitant entre 800 et 1 000 milliards de francs CFA. Le président a insisté sur le fait que la prolongation de la période de transition constitue un frein majeur à la mobilisation des investissements nécessaires pour de tels projets. « Aucun investisseur ne pourra nous aider en sortant autant d’argent si nous restons longtemps dans la transition », a-t-il souligné.

Une nécessité pour le développement

Le général-président a également appelé à la collaboration de tous pour accélérer la sortie de la transition et rassurer les opérateurs économiques. « Je compte sur vous tous pour que ça aille vite, pour rassurer les opérateurs économiques qui disent n’attendre que ça », a-t-il déclaré.

Ce discours souligne la vision du président de la transition pour un Gabon prospère et en développement rapide. En plaidant pour une réévaluation de la durée de la transition établie à 2 ans avec une prolongation possible d’un an, le patron du CTRI espère créer un climat favorable à l’investissement et à la réalisation de projets d’envergure, qui bénéficieront à l’ensemble du pays. Une manière subtile de dire que cet après transition devra se faire avec lui.