Gabon : 3 nouveaux gouverneurs installés plus de 3 mois après leur nomination

Près de quatre mois après leur nomination lors du Conseil des ministres du 25 juin 2024, trois nouveaux gouverneurs de provinces ont été officiellement installés à leurs postes le samedi 5 octobre 2024. La cérémonie a été présidée par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, Hermann Immongault, marquant ainsi la prise de fonction de Jean Benoît Bekalé à Lambaréné (Moyen-Ogooué), Francis Oyinamono à Mouila (Ngounié), et Jean Robert Mabobet à Tchibanga (Nyanga).

Ces hauts responsables administratifs, choisis pour gérer les affaires provinciales, ont été introduits dans leurs nouvelles fonctions lors des cérémonies républicaines d’installation. Ces événements ont été précédés des habituelles ruptures de gestion et passations de charges avec les gouverneurs sortants, garantissant ainsi une continuité dans l’administration des provinces.

Le décalage de plus de 3 mois entre leur nomination et leur installation officielle soulève des interrogations quant aux délais de mise en œuvre de certaines décisions administratives. Toutefois, cette prise de fonction vise à renforcer la gestion locale et à impulser de nouvelles dynamiques au sein de ces provinces stratégiques du Gabon.