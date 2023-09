Fuyant ses parents, une gabonaise de 15 ans se fait violer par un bon samaritain de 40 ans

La période électorale présidentielle n’a pas mis en pause les pulsions criminelles de nombreux délinquants sexuels gabonais. Un compatriote a été mis aux arrêts la semaine dernière à Port-Gentil (Ogooué-Maritime) pour avoir violé durant toute une nuit et le lendemain, une gamine de 15 ans déficiente mentale après l’avoir accueilli malicieusement chez lui. Un viol pour lequel, il croupit depuis à la prison du Château de Port-Gentil.

Jean-Yves Moussavou Rengombe (40 ans) est un véritable criminel sexuel. Son appétit pour le viol et la pédérastie viennent de lui ouvrir grandes les portes de la prison centrale de Port-Gentil où il aura tout le luxe d’attendre la date de son procès pour viol. Un acte commis sur une gamine de 15 ans qui souffrirait de déficience mentale selon ses parents.

Les faits se sont produits le 17 juillet dernier bien que l’arrestation et l’inculpation du présumé violeur ne sont intervenues que la semaine dernière. Il était déjà 21h quand la jeune victime quitte le domicile familial pour se rendre en larmes chez une commerçante. Elle expliquera à celle-ci qu’elle serait victime de maltraitance de la part de ses parents et ne voulait plus repartir chez eux.

Notre bourreau qui a également dans les parages, aura entendu les pleurs de la gamine. Il décidera lui aussi de venir en aide à la jeune fille martyrisée par ses parents. Après une longue dispute avec la commerçante, il parviendra à convaincre la victime de le suivre pour officiellement aller prier à l’église. Sauf que Jean-Yves Moussavou Rengombe entrainera plutôt la jeune fille chez lui.

Une fois seuls, il abusera de la victime pourtant en menstrues, toute la nuit jusqu’au petit matin. Avant de lui proposer une balade à la plage en l’incitant à rester calme et à regagner son domicile. Même à la plage, il profitera à nouveau d’une maison abandonnée pour encore assouvir sa libido hors norme, toujours sans le moindre préservatif. Intimant également à la gamine de ne rien dire sur cette série de viols.

Sauf qu’une fois chez elle, la gamine subira un véritable interrogatoire de ses parents sur sa virée nocturne. C’est ainsi que Jean-Yves Moussavou Rengombe sera démasqué. Une plainte sera rapidement déposée en bonne et due forme auprès de la justice qui n’aura pas grand mal à procéder à son interpellation. Une enquête qui a abouti à son placement sous mandat de dépôt au pénitencier de la capitale économique gabonaise.